Kryeministri britanik bën thirrje që Andrew të dëshmojë për lidhjet me Epstein
Kryeministri britanik, Keir Starmer, tha se ish-princi Andrew Mountbatten-Windsor duhet të dëshmojë para Kongresit Amerikan në lidhje me marrëdhëniet e tij me Jeffrey Epstein.
“Sa i përket dëshmisë, gjithmonë kam thënë se kushdo që ka informacion duhet të jetë i përgatitur ta ndajë atë informacion në çfarëdo forme që i kërkohet ta bëjë këtë”, tha Starmer.
“Nuk mund të jesh i përqendruar te viktima nëse nuk je i përgatitur ta bësh këtë”, shtoi ai.
Starmer vazhdoi: "Viktimat e Epstein duhet të jenë përparësia e parë”.
"Sa i përket nëse duhet të ketë një kërkim falje, kjo është një çështje që i takon Andrew", deklaroi kryeministri britanik.
Ndryshe, ai përdori gjuhë të ngjashme edhe në nëntor. /Telegrafi/
