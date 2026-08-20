Kryebashkiaku në Itali ndalon çiklizmin në qendër të qytetit
Kryebashkiaku i Komos ka ndaluar ngarjen e biçikletave në zona të caktuara të qytetit historik italian pasi u godit nga një biçikletë elektrike.
Alessandro Rapinese tha se ndalimi ishte i nevojshëm për të përmirësuar sigurinë publike. Kjo do të thotë që nga shtatori, çiklistët do të duhet të zbresin nga biçikletat në një zonë prej rreth 30 rrugësh, transmeton Telegrafi.
Ai i tha agjencisë italiane të lajmeve Ansa: "Njerëzit veprojnë bazuar në përvojat e tyre dhe unë e di se si është të të godasë një nga këto bisha."
Disa autoritete të tjera lokale në të gjithë Evropën, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, kanë kufizuar se ku dhe si mund të përdoren biçikletat elektrike dhe automjetet e tjera për një person.
Masa e paraqitur nga Rapinese është pjesë e një pakete rregulloresh të reja të trafikut, duke krijuar një Zonë të Kufizuar Trafiku (ZTL) për të menaxhuar rritjen turistike dhe e cila vendos rregulla më të rrepta për makinat dhe furgonët në qendër të qytetit.
Shumë nga rrugët e mbuluara nga ndalimi janë më të gjera në qytetin e vjetër dhe janë të njohura për shoferët e shpërndarjes.
Masa vlen si për biçikletat elektrike ashtu edhe për ato me shtytje, pasi kodi rrugor italian nuk bën dallim midis modeleve.
Rapinese e shpjegoi vendimin e tij në një video si pjesë e një serie videosh online që ai prodhon vetë, të njohura si RapiNews24.
Ai tregoi një incident në të cilin ai po dilte nga bashkia në korrik dhe u përplas me një biçikletë elektrike pak pasi administrata e tij kishte diskutuar kufizimet e trafikut në qendër të qytetit.
Çiklisti i përfshirë në përplasje nuk është identifikuar.
"Në këtë rast, unë as nuk përfundova në spital. U godita nga një biçikletë. Mblodha informacion dhe aty erdhi masa", tha Rapinese.
Qendra e Komos e rrethuar me mure romake tashmë është e mbuluar nga një zonë me trafik të kufizuar dhe biçikletat janë bërë një metodë transporti për vendasit.
Rregulloret e reja të trafikut për ZTL nënkuptojnë se disa automjete do të kërkojnë një leje vjetore dhe, për çdo ditë hyrjeje, një leje prej 3 € (2.60 £).
Dërgesat në dyqane dhe restorante do të lejohen vetëm midis orës 06:00 dhe 23:00, ndërsa turistët që qëndrojnë në hotele do të jenë në gjendje të hyjnë në qendër vetëm nëse akomodimi i tyre ka parkim.
Ndalimi është përballur me reagime negative nga vendasit dhe është nisur një peticion online për të bllokuar rezolutën.
Civitas Como, një grup qytetarësh vendas, ka sfiduar legjitimitetin e ndalimit, duke e përshkruar atë si "të dyshimtë dhe të gabuar".
Shoqata Nova Como ka organizuar një xhiro proteste me biçikleta për 12 shtator.
Como nuk është qyteti i parë italian që kufizon biçikletat në pjesët historike ose të ngarkuara. Në Palermo, biçikletat janë kufizuar në disa pjesë të rrugëve kryesore që nga viti 2023.
Ndërkohë, Parisi kohët e fundit ka shtrënguar kërkesat e sigurisë për përdoruesit e skuterëve elektrikë, duke ndaluar plotësisht skuterët elektrikë me qira në vitin 2023. /Telegrafi/