Finlanda dyshon se aeroplanë rusë kanë shkelur hapësirën e saj ajrore, thotë ministria e Mbrojtjes
Ministria e Mbrojtjes e Finlandës tha të enjten në mbrëmje se dyshonte se një avion rus kishte shkelur hapësirën e saj ajrore më herët gjatë ditës.
"Çdo shkelje e dyshuar e hapësirës ajrore merret seriozisht. Një hetim është duke u zhvilluar", tha Ministri i Mbrojtjes, Antti Hakkanen në një deklaratë të ministrisë.
Ka pasur një seri incidentesh të tilla në Finlandë, e cila ndan një kufi prej 1,340 kilometrash me Rusinë, transmeton Telegrafi.
Finlanda dyshon se dy avionë ushtarakë rusë kanë hyrë në hapësirën ajrore finlandeze në maj dhe në qershor, dhe thirri të ngarkuarin me punë rus në atë kohë.
Rreziku i dronëve që lëvizin drejt Finlandës si rezultat i luftës së vazhdueshme në Ukrainë po rritet, tha kreu i shërbimit të inteligjencës ushtarake të vendit në janar.
Gjeneral Major Pekka Turunen, shefi i Inteligjencës së Mbrojtjes Finlandeze (FDI), po fliste përpara publikimit të një raporti të inteligjencës ushtarake finlandeze të enjten që përditëson situatën e sigurisë në vend.
Një shqetësim i theksuar në raport ishte rreziku i dronëve me rreze të gjatë që lëvizin drejt Finlandës. "Rreziku i një droni që lëviz në hapësirën ajrore finlandeze ose në territorin finlandez po rritet vazhdimisht, sa më shumë që Ukraina sulmon në këtë zonë pranë Gjirit të Finlandës", tha Turunen.
Situata e sigurisë në Finlandë është përkeqësuar që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, por agjencia e inteligjencës vuri në dukje se situata kishte mbetur kryesisht e pandryshuar krahasuar me një vit më parë.
Pas pushtimit të plotë të Ukrainës, vendi nordik i dha fund dekadave të mosangazhimit ushtarak dhe aplikoi për t'u bashkuar me NATO-n, duke u bërë anëtar në prill 2023.
Evropa në tërësi është në gatishmëri të lartë pasi fluturimet e dronëve në hapësirën ajrore të NATO-s arritën një shkallë të paparë shtatorin e kaluar, duke i shtyrë udhëheqësit evropianë të bien dakord të zhvillojnë një "mur dronësh" përgjatë kufijve të tyre për të zbuluar, ndjekur dhe kapur më mirë dronët që shkelin hapësirën ajrore të Evropës.
Në nëntor, zyrtarët ushtarakë të NATO-s thanë se një sistem i ri amerikan kundër dronëve ishte vendosur në krahun lindor të aleancës.
Dhe pas një shkeljeje të hapësirës ajrore polake, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte njoftoi formimin e programit Eastern Sentry, i cili synon të pengojë pushtimet e mëtejshme ruse.
Dhe më herët të enjten, një avion luftarak rumun F-16 shkatërroi një dron detar të mbushur me eksploziv pranë projektit më të madh të gazit në det të hapur të Evropës, disa orë pasi një dron tjetër hyri në hapësirën ajrore të anëtarit të NATO-s dhe u rrëzua pranë kufirit ukrainas.
Disa zyrtarë evropianë i përshkruan incidentet si një provë të përgjigjes së NATO-s nga Moska, gjë që ngriti pyetje se sa e përgatitur është aleanca kundër kërcënimeve të mundshme nga Rusia.
Kremlini i ka hedhur poshtë akuzat se Rusia qëndron pas disa prej fluturimeve të droneve të paidentifikuar në Evropë si "të pabazuara". /Telegrafi/