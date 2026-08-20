Bashkimi Evropian ka deklaruar se Ukraina duhet të vendosë vetë se kur do të zhvillojë zgjedhjet, duke respektuar Kushtetutën, legjislacionin vendas dhe standardet demokratike.

Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Anitta Hipper, tha të enjten, më 20 gusht, se vendimi për organizimin e zgjedhjeve i takon institucioneve ukrainase, transmeton Telegrafi.

“Ukraina vetë duhet të vendosë se kur do t'i zhvillojë ato, me respekt të plotë për kuadrin e saj ligjor”, deklaroi Hipper, sipas një korrespondenti të European Pravda në Bruksel.

Ajo theksoi se Bashkimi Evropian është i gatshëm ta mbështesë Ukrainën gjatë gjithë procesit zgjedhor, nëse autoritetet në Kiev vendosin të organizojnë zgjedhje.

“Ekzistojnë kuadret kushtetuese dhe vendimi duhet të merret nga Ukraina – nëse ajo vendos ta bëjë këtë”, shtoi zëdhënësja e Komisionit Evropian.

Deklaratat e Brukselit vijnë në një moment kur në Ukrainë është rikthyer debati për mundësinë e zhvillimit të zgjedhjeve, pavarësisht se vendi vazhdon të jetë në luftë.

Çështja është veçanërisht e ndërlikuar për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme të krijuar nga konflikti, si dhe sfidave praktike për organizimin e një procesi zgjedhor në një vend ku një pjesë e territorit është e pushtuar, ndërsa miliona qytetarë ndodhen jashtë vendit.

Më 18 gusht, ish-ministri ukrainas i Mbrojtjes, Mykhailo Fedorov, bëri thirrje për krijimin e një mekanizmi ligjor, të sigurt dhe realist që do të mundësonte zhvillimin e zgjedhjeve në Ukrainë.

Debati për zgjedhjet pritet të mbetet një çështje e ndjeshme politike, veçanërisht nëse përpjekjet diplomatike për përfundimin e luftës sjellin kushte të reja për rikthimin gradual të proceseve demokratike.

Nga Brukseli, mesazhi duket i qartë: BE-ja nuk kërkon të përcaktojë datën e zgjedhjeve në Ukrainë, por pret që çdo vendim i Kievit të jetë në përputhje me Kushtetutën, ligjet e vendit dhe standardet demokratike. /Telegrafi/

EvropaNga BotaBotë