Spanja përjeton verën më të nxehtë në histori, 61 ditë nën valë të të nxehtit
Spanja ka regjistruar verën më të nxehtë që nga fillimi i matjeve meteorologjike, ndërsa vendi është përballur me plot 61 ditë nën valë të të nxehtit – 20 ditë më shumë se rekordi i vendosur në vitin 2022.
Sipas Agjencisë Shtetërore Meteorologjike të Spanjës (Aemet), vera e vitit 2026 regjistroi një temperaturë mesatare prej 24.5°C, duke u bërë vera më e nxehtë në serinë historike të të dhënave, që nis në vitin 1961.
Temperatura mesatare ishte 0.3°C më e lartë se në vitin 2025 dhe plot 2.4°C mbi mesataren afatgjatë, duke e renditur këtë verë si një rekord të ri klimatik për vendin.
Aemet thekson se 10 verat më të nxehta të regjistruara ndonjëherë në Spanjë kanë ndodhur të gjitha gjatë shekullit XXI. Për më tepër, shtatë nga tetë verat më të nxehta janë regjistruar që nga viti 2015.
Agjencia paralajmëron gjithashtu se vera meteorologjike po zgjatet gjithnjë e më shumë, duke bërë që temperaturat tipike të muajve të verës të shfaqen edhe jashtë periudhës tradicionale.
Temperaturat ekstreme vazhduan edhe në shtator
Sipas Aemet, që në fund të majit, pjesë të mëdha të Spanjës përjetuan temperatura tipike për muajin korrik, transmeton Telegrafi.
Ndërsa në shtator, tashmë në periudhën e vjeshtës meteorologjike, vendi u përball me një tjetër valë të të nxehtit, e cila paraprakisht zgjati nga 2 deri më 7 shtator, duke prekur 16 provinca.
Agjencia meteorologjike vëren se vetëm në katër raste të tjera – 1987, 1988, 2006 dhe 2016 – një muaj shtator në Spanjë është përballur me valë kaq ekstreme të të nxehtit, të cilat zakonisht janë më karakteristike për kulmin e verës.
Reshjet e dimrit shpëtuan rezervuarët
Pavarësisht temperaturave rekord, Spanja e ka mbyllur sezonin e verës me një situatë relativisht të mirë sa i përket rezervave ujore.
Reshjet e shumta gjatë dimrit kanë bërë që rezervuarët spanjollë të mbeten në gjendje të mirë, duke regjistruar një nivel mesatar prej 62.58 për qind të kapacitetit, edhe përkundër presionit të lartë të shkaktuar nga sezoni turistik.
Rezervat kanë mbetur mbi gjysmën e kapacitetit edhe në disa pellgje ujore që zakonisht përballen me mungesa dhe stres të lartë ujor, përfshirë Júcar, Segura, pellgjet mesdhetare të Andaluzisë dhe ato të Katalonjës.
Temperaturat e larta nxisin edhe rrezikun e zjarreve
Megjithatë, reshjet e dimrit dhe rezervat e mira ujore nuk e kanë shpëtuar Spanjën nga pasojat e një vere ekstreme.
Ashtu si pjesa tjetër e Evropës, vendi është përballur me zjarre të mëdha pyjore, të cilat kanë nxjerrë në pah problemet me parandalimin e zjarreve dhe mungesën e personelit të mjaftueshëm, veçanërisht të punonjësve me kushte të përshtatshme pune.
Situata ka qenë veçanërisht shqetësuese në rajone si Madridi, Aragoni dhe Castilla y León, ku zjarret kanë vënë sërish në qendër të vëmendjes nevojën për masa më të fuqishme parandaluese dhe menaxhim më të mirë të rrezikut nga zjarret.
Rekordet e temperaturave dhe zgjatja e periudhës së të nxehtit po shtojnë shqetësimet për ndikimin e ndryshimeve klimatike në Spanjë, ndërsa të dhënat e viteve të fundit tregojnë një prirje të qartë drejt verave gjithnjë e më të nxehta. /Telegrafi/