KRU Prishtina paralajmëron masa ndëshkuese ndaj konsumatorëve me borxhe
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar konsumatorët që kanë detyrime të papaguara për shërbimet e ujit dhe kanalizimit që t’i kryejnë pagesat brenda afatit të përcaktuar, për të shmangur masat ndëshkuese.
Sipas njoftimit të publikuar në Facebook, bazuar në të dhënat e faturimit, një numër konsumatorësh rezultojnë me borxhe të papaguara për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit. KRU Prishtina ka bërë të ditur se afati i fundit për realizimin e pagesave është fundi i muajit shkurt 2026.
Pagesat mund të realizohen në sportelet e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Prishtina” SH.A, përmes bankave komerciale, institucioneve mikrofinanciare dhe Postës së Kosovës, si dhe online përmes platformës elektronike.
Kompania ka paralajmëruar se mosrealizimi i pagesës brenda afatit të caktuar mund të rezultojë me ndërprerjen e shërbimit të furnizimit me ujë dhe dërgimin e lëndëve për trajtim te përmbaruesit privat.
Nga KRU Prishtina theksohet se pagesa e rregullt e shërbimeve ndihmon në sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm me ujë të pastër dhe në ofrimin e shërbimeve cilësore për të gjithë qytetarët. /Telegrafi/