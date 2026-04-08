KRU Mitrovica vazhdon aksionin për shkyçjen e konsumatorëve me borxhe
Kompania Rajonale e Ujësjellësitdhe Kanalizimeve (KRU) Mitrovica ka bërë të ditur se po vazhdon aksionin për shkyçjen e konsumatorëve që kanë borxhe të papaguara.
KRU Mitrovica u bën thirrje të gjithë konsumatorëve që të kryejnë pagesat e tyre sa më shpejt për të shmangur ndërprerjen e shërbimit të furnizimit me ujë.
“Kujdesi dhe pagesat në kohë janë të domosdoshme për të siguruar furnizim të rregullt me ujë për të gjithë qytetarët”, thuhet në njoftimin e kompanisë.
Kompania rikujton se shkyçjet bëhen vetëm për konsumatorët me detyrime të prapambetura dhe se pagesat e kryera në kohë mund të shmangin ndërprerjen e shërbimit. /Telegrafi/
