Kroaci: Kërkohet 25-vjeçari nga Serbia, dyshohet se dëmtoi veturën me targa të Kosovës dhe publikoi videon në Instagram
Gjykata e Qarkut në Rijekë ka caktuar më 29 prill 2026 masën e paraburgimit për një shtetas 25-vjeçar të Serbisë, i dyshuar për veprën penale të dëmtimit të pronës së tjetrit dhe nxitjes publike të dhunës dhe urrejtjes.
Sipas vendimit, paraburgimi është caktuar në mungesë, pasi i dyshuari është i paarritshëm për organet kroate të drejtësisë dhe dyshohet se ndodhet në arrati.
Rasti lidhet me një incident të ndodhur më 31 gusht 2022, rreth mesnatës, në Opatija, në rrugën “Mareshal Tito”, në hapësirën e parkimit të hotelit “Kristal”. Sipas mediave kroate, i dyshuari akuzohet se ka dëmtuar një veturë Audi me ngjyrë të bardhë dhe targa të Kosovës, në pronësi të një shtetasi të Kosovës, duke vizatuar me marker të zi një simbol dhe duke shkruar me alfabet cirilik mbishkrimin “Kosovo je Srbija”, çka – sipas procedurës – ka shkaktuar dëm material rreth 398 euro, njoftojnë mediat kroate.
Raportimi thekson se rrethanë rënduese konsiderohet edhe fakti se i dyshuari dyshohet se e ka filmuar aktin me telefon dhe më pas e ka publikuar videon në Instagram. Prokuroria vlerëson se përmes këtij publikimi ai ka bërë të disponueshme për publikun një përmbajtje që nxit dhunë ose urrejtje ndaj një grupi apo anëtari të grupit, mbi baza fetare, kombëtare e etnike, gjuhës dhe origjinës.
Gjykata, sipas aktvendimit, e mbështet dyshimin e bazuar në kallëzimin penal të policisë së rajonit Primorsko-Goranska, si dhe në prova të mbledhura gjatë hetimeve, përfshirë shënime zyrtare, fotografi të automjetit të dëmtuar, pamje nga kamerat e hotelit “Kristal”, publikimin në Instagram dhe materiale të tjera.
Në vendim thuhet se i dyshuari nuk është gjetur në vendbanimin e deklaruar, se nga 29 gushti 2022 nuk ka shkuar në punë dhe nuk e ka lajmëruar punëdhënësin, ndërsa akomodimin e ka lënë më 2 shtator 2022. Po atë ditë, sipas të dhënave të lëndës, ai ka dalë nga Kroacia me transport publik përmes pikës kufitare Stara Gradishka.
Mediat kroate raportojnë se i dyshuari nuk i është përgjigjur as ftesës së prokurorisë për marrje në pyetje në nëntor 2022, ndërsa përpjekjet për kontakt përmes ndihmës juridike ndërkombëtare janë refuzuar nga autoritetet kompetente të Serbisë. Sipas shkresave, ai nuk ka vendbanim të deklaruar në Serbi dhe ndaj tij është lëshuar urdhër-kërkim në nivel kombëtar.
Masa e paraburgimit mund të zgjasë deri në një muaj dhe do të llogaritet nga dita e privimit nga liria. Gjykata ka përcaktuar gjithashtu se paraburgimi mund të zëvendësohet me dorëzani prej 5.000 eurosh, nëse i dyshuari jep garanci se nuk do të fshihet, nuk do të largohet pa miratim, nuk do të pengojë procedurën dhe nuk do të kryejë vepra të reja penale.