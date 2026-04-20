Krizë te Arsenali, Mikel Arteta rrezikon pozitën pas rënies në fund të sezonit
Presioni është rritur ndjeshëm në ambientin e Arsenalit, ndërsa vëmendja kryesore është përqendruar te trajneri Mikel Arteta.
Ajo që disa muaj më parë dukej si një sezon historik për klubin londinez, tani rrezikon të shndërrohet në një nga zhgënjimet më të mëdha të viteve të fundit.
Skuadra kishte krijuar një avantazh të konsiderueshëm në Ligën Premier, por e ka humbur atë në fazën vendimtare të sezonit, duke i hapur rrugë Manchester City të marrë kreun dhe të pozicionohet si favorit kryesor për titullin.
Rënia e formës ka qenë e dukshme, sidomos në ndeshjet kyçe, ku Arsenal ka humbur pikë ndaj kundërshtarëve më të dobët në letër dhe ka treguar pasiguri në momente presioni të lartë, duke krijuar frustrim brenda dhe jashtë klubit.
Në këtë situatë, Liga e Kampionëve mbetet shansi i fundit për të shpëtuar sezonin, megjithëse përballja në gjysmëfinale me Atletico Madrid, të drejtuar nga Diego Simeone, paraqet një sfidë të vështirë për shkak të disiplinës taktike dhe eksperiencës së tyre në ndeshje eliminatore.
Eliminimi në këtë fazë do të ishte një goditje e rëndë për një skuadër që kishte ngritur pritshmëri të larta gjatë gjithë sezonit.
Në këto rrethana, e ardhmja e Artetës është vënë në pikëpyetje, pasi drejtuesit e klubit po analizojnë nëse projekti ka arritur kulmin nën drejtimin e tij.
Megjithë progresin e dukshëm në vitet e fundit, mungesa e trofeve në një sezon ku Arsenali konsiderohej favorit mund të ketë pasoja serioze.
Pjesa e mbetur e sezonit do të jetë vendimtare, pasi trajneri spanjoll nuk po lufton vetëm për një titull, por edhe për vazhdimësinë e tij në krye të skuadrës. /Telegrafi/