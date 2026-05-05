Krizë e heshtur te Man City, epërsitë po kthehen në problem serioz
Manchester City ka humbur një numër të konsiderueshëm pikësh nga pozitat fituese që nga fillimi i vitit, dhe statistikat janë mjaft domethënëse.
Sipas të dhënave nga OptaJoe, skuadra e Pep Guardiolës ka lëshuar plot 12 pikë nga epërsitë në Ligën Premier që nga janari, duke u renditur në krye të kësaj statistike negative së bashku me Tottenham Hotspur dhe Newcastle United.
Prirja e “Qytetarëve” për të humbur avantazhin ka qenë një nga temat kryesore të sezonit 2026.
Barazimet 1–1 në shtëpi ndaj Chelsea dhe Brighton & Hove Albion në fillim të janarit, ku në ndeshjen ndaj Chelseat pësuan gol në minutën e 94-t, i kushtuan rëndë në garën për titull.
Situata u përkeqësua më tej në mars me dy barazime ndaj skuadrave që luftojnë për mbijetesë, si Nottingham Forest dhe West Ham United.
Këto rezultate i dhanë mundësi Arsenalit të krijojë një diferencë prej nëntë pikësh në krye të tabelës deri më 15 mars.
Aktualisht, Manchester City renditet në vendin e dytë me 71 pikë nga 34 ndeshje, pesë pikë prapa Arsenalit, ndërsa sezoni po shkon drejt fundit dhe gara për titull mbetet e hapur, por gjithnjë e më e vështirë për kampionët në fuqi. /Telegrafi/