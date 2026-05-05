Guardiola nuk dorëzohet në garën për titullin e Ligës Premier, pavarësisht barazimit me Evertonin
Pep Guardiola këmbënguli se Manchester City do të vazhdojë të luftojë për titullin e Ligës Premier pavarësisht barazimit dramatik 3-3 me Evertonin të hënën mbrëma.
City humbi pikë në një ndeshje që ndryshoi shumë në pjesën e dytë, duke e lënë veten pesë pikë prapa liderëve, Arsenalit, megjithëse kanë ende një ndeshje më pak të zhvilluar.
Megjithatë, Guardiola nuk dorëzohet në garën për titull kampioni këtë sezon, pasi kanë mbetur edhe katër ndeshje për t’u luajtur.
“Ne e marrim çështjen dhe derisa të mbarojë, do të vazhdojmë”, ka thënë fillimisht Guardiola pas barazimit me Evertonin.
“Ndeshjet jashtë fushe në Everton janë gjithmonë të vështira dhe u jap merita atyre për qetësinë dhe agresivitetin e tyre”.
“Është më mirë sesa një humbje. Ne luajtëm për të fituar. Kjo thjesht tregon se çfarë është skuadra. Ne u përpoqëm dhe ia kemi dalë”.
“Nuk është në duart tona. Më parë ishte në duart tona. Tani, jo. Duhet ta bëjmë këtë në katër ndeshjet që kemi në Ligën Premier. Do të jetë mjaft e ngjashme kundër Brentford. Do të shohim çfarë do të ndodhë”, përfundoi trajneri i Cityt. /Telegrafi/