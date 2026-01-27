Kristen Stewart nuk ka plane të qëndrojë në ShBA: Nuk mund të punoj lirshëm atje
Regjisorja dhe aktorja Kristen Stewart ka thënë se nuk ka gjasa të qëndrojë në Shtetet e Bashkuara ndërsa Donald Trump udhëheq vendin, duke përmendur klimën politike si arsyen e vendimit të saj.
Në një intervistë me gazetën londineze The Times, Stewart tha se "realiteti po shembet plotësisht nën drejtimin e Trump".
"Realiteti po shkatërrohet plotësisht nën Trumpin, por ne duhet të mësojmë nga qasja e tij dhe të formësojmë realitetin në të cilin duam të jetojmë", tha ajo.
Kur u pyet nëse planifikon të qëndrojë në SHBA ndërsa Trump vazhdon, ajo u përgjigj se po mendon të largohet nga atdheu i saj.
"Ndoshta jo. Nuk mund të punoj lirisht atje. Megjithatë, nuk dua të dorëzohem plotësisht. Do të doja të bëja filma në Evropë dhe pastaj t'ua imponoja amerikanëve", tha ajo.
Kështu, Stewart i bashkohet një numri të personazheve të famshëm që u larguan nga SHBA-të gjatë mandatit të dytë presidencial të Trump, përfshirë Ellen DeGeneres dhe Rosie O'Donnell.
Regjisori fitues i çmimit Oscar, James Cameron, gjithashtu bëri bujë në media pasi tha se me shumë gjasa nuk do të kthehej në SHBA, pasi ishte zhvendosur në Zelandën e Re për të punuar në ekskluzivitetin e filmave "Avatar".
Kristen Stewart ka gjithashtu mosmarrëveshje personale me Trump, i cili në vitin 2012 komentoi mbi jetën e saj private nëpërmjet Twitter-it dhe e inkurajoi partnerin e saj të atëhershëm Robert Pattinson ta linte. Stewart reflektoi mbi këto mesazhe disa vite më vonë në një intervistë me Variety.
"Ai ishte i zemëruar me mua dhe vërtet i fiksuar pas meje disa vite më parë, gjë që është çmenduri. As nuk mund ta imagjinoj. Në kuptimin e plotë të fjalës, as nuk mund ta imagjinoj. Është një ide aq e çmendur sa nuk dua ta besoj se po ndodh vërtet. Është çmenduri", tha Kristen Stewart në atë kohë. /Telegrafi/