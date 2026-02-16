Kovaçki: Maqedonia është partnere besnike dhe e besueshme e NATO-s, vazhdojmë të forcojmë mbrojtjen dhe sigurinë kolektive
Si një delegacion shumëpartiak, aktualisht po vizitojmë selinë e NATO-s në Bruksel, ku shprehim mbështetjen parlamentare për kohezionin politik në Aleancë, tha Dragan Kovaçki, sekretari i përgjithshëm i OBRM-PDUKM-së.
Kovaçki tha se ajo që është e rëndësishme të përmendet është se Maqedonia mbetet një partnere besnike dhe e besueshme e NATO-s.
"Ne do të vazhdojmë të zbatojmë vendimet e Samitit të Hagës, të gjitha me qëllim rritjen e mbrojtjes dhe parandalimit, sigurisht nga perspektiva e sigurisë kolektive, por edhe nga perspektiva e sigurisë bashkëpunuese.
Për më tepër, menaxhimi i krizave dhe sigurisht lufta kundër terrorizmit", tha Kovaçki.
Ai shtoi se do të vazhdojmë të vizitojmë dhe mbështesim vendimet e Aleancës./Telegrafi/
