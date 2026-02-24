Kostumi i Lojërave Olimpike Dimërore i Jutta Leerdam del në ankand, çmimi që ka arritur deri më tani
Veshjet garuese të patinatores holandeze të pistës së gjatë Jutta Leerdam (27), me të cilat ajo fitoi medaljen e artë në garën e 1,000 metrave në Lojërat Olimpike Dimërore, janë në shitje.
Komiteti Olimpik Holandez e vendosi copën origjinale në platformën "MatchWornShirt" dhe, deri të hënën në orën 15:00, oferta më e lartë kishte tejkaluar tashmë 7,100 euro. Ankandi zgjat deri të shtunën në orën 14:00.
Kjo është pjesë e fushatës "Ekipi Holandez", e cila po shet kostume të të gjithë yjeve holandezë të patinazhit të shpejtë.
Të ardhurat do të shkojnë për klubet lokale ku atletët filluan karrierën e tyre. Nuk është çudi që kostumi i Leerdam është padyshim më i kërkuari.
Holandezja tërhoqi vëmendje të veçantë menjëherë pas garës në të cilën fitoi medaljen e artë. Edhe në vijën e finishit, ajo e hapi zinxhiri, ku zbuloi një reçipeta sportive me një logo të Nike qartë të dukshme. Meqenëse sponsorët privatë janë të ndaluar të kenë pajisje për garat olimpike, ky veprim ka shkaktuar një debat mbi marketingun dhe rregullat.
Sipas ekspertes së marketingut Frédérique de Laat për gazetën holandeze AD, vlerësohet se Leerdam fiton rreth 850,000 euro nga Nike.
Momenti viral pati një ndikim të madh në publicitet, shumë më të madh se çmimi aktual i ankandit të kostumit të saj.
Në Lojërat Olimpike në Milano dhe Kortina, përveç medaljes së artë në 1000 metra, Leerdam fitoi edhe medaljen e argjendtë në 500 metra, duke e bërë atë një nga atletet femra më të spikatura në këtë garë.
Megjithatë, javët e fundit është folur më shumë për performancat e saj jashtë pistës sesa për rezultatet e saj.
Në prag të Olimpiadës, ajo shkaktoi polemika duke njoftuar një bojkot të mundshëm të medias, dhe mbërritja e saj me një aeroplan privat tërhoqi vëmendjen. Pasi fitoi medaljen e artë, një stuhi tjetër mediatike shkaktoi partneri i saj, boksieri dhe influencuesi Jake Paul, i cili publikoi pamje nga një aeroplan privat në rrjetet sociale.
Vetë Leerdam ka kritikuar faktin se shkruhet më shumë për pamjen dhe imazhin e saj sesa për arritjet e saj sportive. Megjithatë, mbështetja e publikut nuk mungon. Ajo ka më shumë se gjashtë milionë ndjekës në Instagram.
Tani në qendër të vëmendjes është një veshje që simbolizon si triumfin sportiv ashtu edhe pushtetin mediatik. Kostumi i artë i ka tejkaluar prej kohësh gamën e pajisjeve të zakonshme dhe është bërë pjesë e historisë olimpike. /Telegrafi/