Kostovski: Bojkoti i zgjedhjeve mund të jetë një zgjidhje për të sjellë në vete këtë sistem politik
Biznesmeni dhe ish-kryetari i Qytetiti të Shkupit, Trifun Kostovski, thotë se ndërsa ishte në detyrë në qytet, kishte zhvilluar një projekt për një tramvaj nga Lisice në Qendër dhe anasjelltas, me një itinerar të përcaktuar dhe një depo për 48 trena.
Ai akuzon se pasi pasardhësi i tij Koce Trajanovski erdhi në detyrë, projekti u zhduk.
"Ai projekt kushtoi 1.5 milion euro në atë kohë, dhe sot do të kushtojë të paktën 15 milion. Si kryetar komune, lashë 8 milion euro para të pastra me llogari të pastra dhe para për të filluar projektin. Ja ku qëndron problemi me atë mendim politik, jo Trifuni, por unë. Koce Trajanovski shërbeu dy mandate pas meje dhe shpenzoi më shumë para për analiza se çfarë lloj trafiku të bënte, por nuk bëri asgjë. Për sa kohë që heshtim, do ta paguajmë çmimin", tha Kostovski në emisionin "Samo vistina".
"Nëse ka një zgjidhje, për mua, më besoni, nuk do të shkoj më në zgjedhje. Bojkoti mund të jetë segmenti i vetëm në të cilin do ta bëjmë këtë sistem politik të kuptojë se duhet të ofrojë diçka, dhe jo vetëm premtime të rreme që na shërbejnë urrejtje ndëretnike dhe me fqinjët tanë, ky është perceptimi im personal. Unë në thelb tashmë po bojkotoj. Nuk do të shkoj, dua të dërgoj një mesazh se nuk mund të votoj për diçka që nuk e di dhe diçka që nuk më ofron një të ardhme", shtoi Kostovski./Telegrafi/