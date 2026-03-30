Kosova U19 mposhtë Turqinë, bëjnë hapin e radhës drejt Kampionatit Evropian
Kombëtarja e Kosovës U19 ka shënuar fitore të madhe ndaj Turqisë U19 me rezultat 3-1.
Dardanët e udhëhequr nga ish-sulmuesi Albert Bunjaku kanë triumfuar 3-1 në kualifikimet për Kampionatin Evropian dhe kanë kaluar nga Liga B në Ligën A.
Vetëm pas tetë minutave lojë, Rin Ahmeti shënoi nga penalltia për 1-0.
Në minutën e 20-të, talenti tjetër i Prishtinës, Lorik Mehmeti realizoi për 2-0.
Turqit u rikthyen në lojë në pjesën e dytë, kur Demirbag realizoi në minutën e 51-të për 2-1.
Përkundër se vendasit kërkonin golin e barazimit, në fund doli në skenë Leon Gabrica që realizoi për 3-1.
Kosova i mbyllë këto kualifikime pas tre ndeshjeve në pozitën e parë me shtatë pikë, e ndjekur nga Armenia me 5 në pozitën e dytë.
Dardanët e rinj do të vazhdojnë ta ndjekin kualifikimin për në Evropian nga Liga A. /Telegrafi/