Kosova theksohet si model i bashkëjetesës ndërfetare në tryezën e dialogut
Në një kohë të tensioneve globale dhe ndarjeve në rritje, Kosova vazhdon të përmendet si një shembull i rrallë i harmonisë ndërfetare.
Ky mesazh u theksua në tryezën e dialogut ndërfetar të mbajtur sot, ku përfaqësues institucionalë dhe liderë fetarë diskutuan mbi rëndësinë e bashkëjetesës dhe mirëkuptimit mes komuniteteve.
Në këtë aktivitet morën pjesë kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava, ipeshkvi Dodë Gjergji, përfaqësuesi i Kishës Katolike Zef Gashi, si dhe kapelani i Ushtrisë së SHBA-së, nënkolonel Hornbak, ndër të tjerë.
Gjatë fjalës së tij, Kurti vlerësoi organizimin e konferencës dhe rolin e Bashkësisë Islame të Kosovës, duke theksuar se “pjesëmarrja gjithëpërfshirëse e udhëheqësve fetarë tregon për reputacionin e lartë dhe përkushtimin ndaj dialogut ndërfetar”.
Ai shtoi se vlerat që bashkojnë shoqërinë duhet të jenë në qendër të diskutimeve, ndërsa dallimet duhet të shihen si pasuri.
“Ne theksojmë gjërat që na bashkojnë, ndërkohë që dallimet i konsiderojmë pasuri e jo pengesa,” u shpreh ai.
Kurti theksoi gjithashtu se kjo konferencë, e cila po bëhet tradicionale, dëshmon për kontributin ndër vite të Bashkësisë Islame të Kosovës në promovimin e dialogut dhe kohezionit social.
Ai nënvizoi se shoqëria kosovare nuk duhet të mbetet vetëm në nivelin e tolerancës, por të synojë më lart.
“Ne nuk kemi pasur nevojë për tolerancë, sepse kemi pasur bashkëjetesë. Toleranca nënkupton se mund të ketë arsye për të mos e pranuar tjetrin, ndërsa ne jemi përtej kësaj – për bashkëjetesë, bashkëveprim dhe harmoni,” deklaroi ai.
Kryeministri paralajmëroi edhe për përpjekje të herëpashershme që synojnë të dëmtojnë këtë harmoni, duke theksuar nevojën për vigjilencë institucionale dhe shoqërore.
“Duhet të jemi të kujdesshëm se kush po përpiqet të dëmtojë harmoninë tonë dhe të reagojmë me maturi, duke respektuar ligjin dhe barazinë për të gjithë,” tha ai, duke shtuar se përpjekje të tilla “nuk kanë pasur sukses në të kaluarën dhe nuk do të kenë as në të ardhmen”.
Nga ana e tij, Myftiu Naim Tërnava nënvizoi se bashkëjetesa ndërfetare është një parim thelbësor, duke theksuar se njerëzit janë të krijuar për të bashkëpunuar dhe respektuar njëri-tjetrin, pavarësisht dallimeve.
Një nga mesazhet kryesore të aktivitetit ishte se Kosova duhet të shihet si një model që shkon përtej tolerancës.
“Ne nuk jemi vetëm për tolerancë, por për bashkëjetesë, bashkëveprim dhe harmoni,” u tha në këtë tryezë.
"Unë nuk jam këtu për të vlerësu, por duhet të përgëzoj, në vërtet ë Fondacionin Drita që e ka marrë në këtë iniciativë dhe bashkësinë islame, që është mirëkëpritëse për konferencën për punën, organizimin dhe për një mundësi shumë të madhe që ne të rrimi së bashku të diskutojmë me njëri-tjetrin ta dëgjojmë njëri-tjetrin dhe të gëzojmë një ditë së bashku", tha Dodë Gjergji nga Kisha Katolike.
Edhe përfaqësues ndërkombëtarë vlerësuan këtë model.
Kapelani amerikan, nënkolonel Hornbak, e cilësoi aktivitetin si të rrallë në nivel global.
“Kjo është një ngjarje që nuk e shoh të përsëritet shpesh në botë. Nuk bëhet fjalë vetëm për tolerancë, por për bashkëjetesë – për të jetuar dhe punuar së bashku në harmoni, pavarësisht dallimeve,” u shpreh ai.
Sipas tij, fakti që në një tryezë të vetme ulen përfaqësues të besimeve të ndryshme është një tregues i fortë për të ardhmen.
“Nëse udhëheqësit fetarë mund të bashkëpunojnë në këtë mënyrë, atëherë edhe qytetarët mund të bëjnë të njëjtën gjë,” shtoi ai.
Pjesëmarrësit nënvizuan rëndësinë e rolit të bashkësive fetare në ruajtjen e unitetit dhe harmonisë në shoqëri, duke veçuar kontributin e Bashkësisë Islame të Kosovës në kultivimin e dialogut ndërfetar.
Në përfundim, mesazhi i përbashkët ishte i qartë: dialogu, respekti dhe bashkëjetesa mbeten themeli i një shoqërie të qëndrueshme. Kosova, sipas pjesëmarrësve, vazhdon të jetë një model që mund të shërbejë si frymëzim edhe për vendet e tjera.
Tryeza u organizua nga Fondacioni “Drita” dhe u mbështet nga Bashkësia Islame e Kosovës, duke u cilësuar si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të mëtejshëm të këtyre vlerave në vend./Telegrafi.