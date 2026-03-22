Kosova shënon fitoren e parë ndaj Bosnjë-Hercegovinës në hendboll
Në përpjekjen e gjashtë, Kombëtarja e Kosovës në hendboll ka regjistruar fitoren e parë kundër Bosnjë-Hercegovinës. Të dielën mbrëma në Prishtinë, hendbollistët kosovarë fituan me rezultatin 33:29 në Pallatin e Rinisë.
Megjithatë, fitorja nuk mjaftoi për të avancuar në raundin e tretë dhe të fundit kualifikues për Botërorin 2027, pasi Bosnjë-Hercegovina kishte fituar me 13 gola dallim ndeshjen e parë në Tuzla dhe avancoi falë rezultatit më të mirë të përgjithshëm.
Ndeshja nisi me avantazh të boshnjakëve, por Kosova kaloi shpejt në epërsi dhe e mbajti atë deri në fund. Në pjesën e parë, epërsia kosovare ishte dy gola, ndërsa në të dytën disa herë arriti në katër gola dallim.
Në këtë ndeshje, më efikas ishte Bujar Ramosaj, i cili shënoi shtatë gola dhe udhëhoqi lojën në mbrojtje. Katër gola shtesë shënuan Leonard Gegaj, Shaban Zogaj dhe Drilon Tahirukaj.
Me këtë fitore, Kosova përfundon përpjekjet kualifikuese me një rezultat pozitiv ndaj një kundërshtari që më parë e kishte mundur disa herë, duke treguar progres dhe karakter të fortë të ekipit.
Tani, ekipi do të përqendrohet në kualifikimet për Kampionatin Evropian, ku synon të arrijë kualifikimin e parë në një ngjarje të madhe me ekipin senior. /Telegrafi/