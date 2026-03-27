Kosova po krijon qendër për AI, Jagxhiu jep detajet
Kosova po planifikon të krijojë një Qendër të Ekselencës për Inteligjencë Artificiale, një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit të teknologjisë dhe inovacionit në vend.
Ministri i Digjitalizimit dhe Administratës Publike, Lulëzon Jagxhiu, ka bërë të ditur se kjo qendër është aktualisht në fazën e dizajnimit dhe synon të bashkojë sektorin publik, privat dhe akademik për të zhvilluar zgjidhje konkrete përmes inteligjencës artificiale.
“Është në fazën e dizajnimit një qendër e ekselencës për inteligjencë artificiale, e fokusuar në aplikimin e AI-së,” tha Jagxhiu në “Përballje Podcast” në Telegrafi.com
Sipas tij, inteligjenca artificiale nuk është më një koncept i së ardhmes, por një realitet që duhet shfrytëzuar për të adresuar problemet e shtetit dhe shoqërisë.
“Problemet që mund të adresohen përmes inteligjencës artificiale janë të panumërta,” theksoi ai shkruan Telegrafi.
Shteti digjital, çfarë do të ndryshojë për qytetarët e Kosovës deri më 2027? Jagxhiu flet për herë të parë
Qendra pritet të funksionojë si një platformë bashkëpunimi, ku ekspertët nga fusha të ndryshme do të punojnë së bashku për të zhvilluar aplikime praktike të AI-së në sektorë të ndryshëm, përfshirë administratën publike dhe ekonominë.
“Ideja është që të krijohet një ekosistem ku bashkohen sektori publik, privat dhe akademik për të gjetur zgjidhje përmes AI-së”, u shpreh Jagxhiu.
Ky projekt shihet si një mundësi për të rritur kapacitetet teknologjike të Kosovës dhe për të përfituar nga potenciali i madh i sektorit të IT-së, i cili tashmë është një nga sektorët me rritjen më të shpejtë në vend.
Sipas tij krijimi i Qendrës së Ekselencës për AI pritet të ndikojë jo vetëm në modernizimin e institucioneve, por edhe në zhvillimin ekonomik, duke e pozicionuar Kosovën më fuqishëm në hartën digjitale rajonale dhe ndërkombëtare.
