FOX Business: Kosova pjesë e koalicionit ndërkombëtar për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit
Kosova është bërë pjesë e 30 aleatëve të SHBA-së që kanë nënshkruar një deklaratë në mbështetje të koalicionit ndërkombëtar për sigurimin e Shtretit të Hormuzit, një nga rrugët më kritike detare për transportin e naftës.
Çështja u diskutua në emisionin “Morning with Maria” të FOX Business, ku u bë e qartë se ky koalicion synon të ruajë rrjedhën e naftës dhe të sigurojë kalimin e anijeve tregtare pa pengesa.
Sipas raportimeve, Presidenti Donald Trump e ka bërë prioritet hapjen e këtij korridori kritik të naftës dhe po konsideron dërgimin e Divizionit të 82-të Ajror në Lindjen e Mesme, për t’u bashkuar marinsave amerikanë.
Misioni i tyre mund të përfshijë asistencë në hapjen e rrugës ujore, ose ndërhyrjen e drejtpërdrejtë në rast nevoje.
“Do të dëshironim më shumë parashikueshmëri, më shumë qartësi dhe më shumë largpamësi strategjike — jo vetëm në këtë rast”, tha ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, për POLITICO.
Kujtojmë se më 28 shkurt, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli filluan një operacion ushtarak në shkallë të gjerë kundër Iranit.
Ndërkohë ka ardhur një përgjigje nga Irani, duke sulmuar në drejtim të Izraelit dhe në drejtim të bazave ushtarake amerikane në rajon.
Kështu, lufta në Iran ka hyrë në javën e katërt pa asnjë shenjë të një përparimi që mund të ndalonte përshkallëzimin.
Dhe ndërkohë ka një bllokim të Ngushticës së Hormuzit e cila edhe ka krijuar probleme, përkatësisht rritje të çmimit të naftës dhe probleme të tjera në ekonominë e shumë vendeve në botë.
Lidhur me këtë Telegrafi ka provuar të marrë përgjigje nga Qeveria, por deri në momentin e publikimit të lajmit, nuk ka marrë përgjigje zyrtare.
Kosovo is among the 30 US allies that have signed a statement backing the coalition to secure the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/I19DLIPaKs
— Admirim (@admirim) March 25, 2026