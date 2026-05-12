Kosova në turneun e FIBA YDF-së në Rumani
Kosova do të marrë pjesë në turneun e FIBA YDF-së në Bukuresht të Rumanisë.
Dardanët e rinj dhe dardanet e reja do të mundohen të përfaqësojnë vendin sa më mirë në këtë turne shumë të rëndësishëm për grupmoshat e reja U14.
Turneu fillon nesër (13 maj) dhe përfundon më 17 maj.
Kosova, Maqedonia e Veriut, Rumania, Bullgaria dhe Turqia janë shtetet pjesëmarrëse të këtij turneu të rëndësishëm.
FBK dhe FIBA YDF kanë bashkëpunim që nga viti 2016, bashkëpunim ky që ka ndihmuar në zbulimin e talenteve të rinj, edukimin e trajnerëve dhe ngritjen profesionale të lojtarëve/eve.
Linku i turneut
https://www.frbaschet.ro/campionat-masculin/fiba-ydf#
linku i Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCZDhK7aWMpa7SC5VufduE2Q
Orari
13 maj
11:30 Kosova (F)-Turqia (F)
14:00 Kosova (M)-Turqia (M)
15 maj
16:30 Rumania (F)-Kosova(F)
19:00 Rumania (M)-Rumania (M)
16 maj
10:30 Kosova (F)-Bullgaria (F)
14:00 Kosova (M)-Bullgaria (M)
17 maj
09:00 Maqedonia Veriore (F)-Kosova (F)
11:00 Maqedonia Veriore (M)-Maqedonia Veriore (M)
12shja e Kosovës (M)
Riyad Gashi
Art Nesushta
Menar Misini
Mal Shala
Endi Gashi
Ber Kito
Shuajb Myrta
Enes Kasapolli
Amar Haxha
Trim Demaliaj
Leon Lyta
Artur Bejiq
Trajner: Egzon Uka, ndihmëstrajnerë: Adel Imeri
12shja e Kosovës (F)
Sara Rexhaj
Nejira Zeqiri
Enea Ajazi
Reandra Bajrami
Bora Bajrami
Sara Gjergjizi
Natyra Muzlukaj
Arbresha Ajazi
Mirnesa Jukovic
Xhesika Berisha
Dua Rasimi
Ylleza Morina