Kosova do të marrë pjesë në turneun e FIBA YDF-së në Bukuresht të Rumanisë.

Dardanët e rinj dhe dardanet e reja do të mundohen të përfaqësojnë vendin sa më mirë në këtë turne shumë të rëndësishëm për grupmoshat e reja U14.

Turneu fillon nesër (13 maj) dhe përfundon më 17 maj.

Kosova, Maqedonia e Veriut, Rumania, Bullgaria dhe Turqia janë shtetet pjesëmarrëse të këtij turneu të rëndësishëm.

FBK dhe FIBA YDF kanë bashkëpunim që nga viti 2016, bashkëpunim ky që ka ndihmuar në zbulimin e talenteve të rinj, edukimin e trajnerëve dhe ngritjen profesionale të lojtarëve/eve.

Orari

13 maj

11:30 Kosova (F)-Turqia (F)

14:00 Kosova (M)-Turqia (M)

15 maj

16:30 Rumania (F)-Kosova(F)

19:00 Rumania (M)-Rumania (M)

16 maj

10:30 Kosova (F)-Bullgaria (F)

14:00 Kosova (M)-Bullgaria (M)

17 maj

09:00 Maqedonia Veriore (F)-Kosova (F)

11:00 Maqedonia Veriore (M)-Maqedonia Veriore (M)

12shja e Kosovës (M)

Riyad Gashi

Art Nesushta

Menar Misini

Mal Shala

Endi Gashi

Ber Kito

Shuajb Myrta

Enes Kasapolli

Amar Haxha

Trim Demaliaj

Leon Lyta

Artur Bejiq

Trajner: Egzon Uka, ndihmëstrajnerë: Adel Imeri

12shja e Kosovës (F)

Sara Rexhaj

Nejira Zeqiri

Enea Ajazi

Reandra Bajrami

Bora Bajrami

Sara Gjergjizi

Natyra Muzlukaj

Arbresha Ajazi

Mirnesa Jukovic

Xhesika Berisha

Dua Rasimi

Ylleza Morina

