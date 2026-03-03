Kosova në pritje të presidentit të ri, afati po afron
Kosova është në ditët finale për zgjedhjen e presidentit të ri, me afatin e fundit për emërimin e kreut të shtetit, 5 marsin, që po afrohet me shpejtësi. Deri tani, nuk është arritur asnjë marrëveshje politike mes partive për emrin që do të zgjidhte emrin për këtë post.
Pavarësisht takimeve ndërmjet liderëve politikë, përfshirë kryeministrin Albin Kurti dhe kryetarët e PDK-së dhe LDK-së, Bedri Hamza dhe Lumir Abdixhiku, diskutimet për një propozim konsensual kanë dështuar. Presidentja aktuale, Vjosa Osmani, ka shprehur dëshirën për një mandat të dytë, por duket se nuk ka mbështetje të mjaftueshme.
Nga ana tjetër, ish-ministri i Arsimit nga radhët e PDK-së, Arsim Bajrami, është ofruar si një zgjidhje kompromisi për të shmangur zgjedhjet, ndërsa Murat Jashari ka theksuar se nuk ka interes për postin e presidentit në këtë situatë.
Nëse nuk arrihet një dakordim deri më 5 mars, Kosova mund të përballet me zgjedhje të parakohshme parlamentare, sipas Kushtetutës dhe procedurave parlamentare. Telegrafi do të vazhdojë të mbajë të informuar publikun në kohë reale për çdo zhvillim të mundshëm./Telegrafi/.