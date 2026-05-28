Hapja e fushatës së LDK-së, Osmani: Ejani me familjet tuaja, me shpresën se më e mira për Kosovën po vjen
Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e cila gjithashtu udhëheq listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për zgjedhjet e 7 qershorit dhe është kandidate e kësaj partie për presidente, ka shpallur zyrtarisht fillimin e fushatës elektorale.
Në një ftesë për qytetarët, Osmani theksoi rëndësinë e këtij momenti për të ardhmen e vendit.
“Po hyjmë në një moment vendimtar për të ardhmen tonë, në një moment ku zëri juaj, besimi juaj dhe energjia juaj bëhen forca më e madhe që e çon Kosovën përpara. Prandaj ju ftoj të na bashkoheni sot në hapjen e fushatës dhe prezantimin e kandidatëve të listës sonë dhe programit tonë në orën 18:00 në sallën ‘1 Tetori’, në Prishtinë”, deklaroi Osmani.
Ajo bëri thirrje për unitet dhe pjesëmarrje aktive të qytetarëve, duke theksuar se bashkimi rreth vizionit, dinjitetit dhe punës së ndershme është çelësi për suksesin e Kosovës.
“Le ta dëshmojnë të gjithë së bashku se Kosova fiton kur bashkohemi rreth vizionit, dinjitetit dhe punës së ndershme. Ejani me familjet tuaja, me shpresën tuaj dhe me besimin se më e mira për Kosovën po vjen. Ju pres me zemër të bashkohemi për atdheun tonë”, shtoi Osmani. /Telegrafi/