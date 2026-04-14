Kosova mposht edhe Bullgarinë, vazhdon dominimin në grup
Futbollistet e Kosovës fituan 3-1 ndaj Bullgarisë në ndeshjen e zhvilluar në Sofje, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Botëror.
Vendaset kaluan të parat në epërsi, kur Aleksandra Yaneva realizoi për 1-0 në minutën e 9-të.
Reagimi i Kosovës ishte i shpejtë: kapitenia Erëleta Memeti barazoi në minutën e 15-të me një goditje direkte nga këndi për 1-1.
Vetëm gjashtë minuta më vonë, Blerta Smaili shënoi një gol të bukur për ta përmbysur rezultatin në 2-1, rezultat që mbylli pjesën e parë.
Të besuarat e Sami Sermaxhajt, zhvilluan një pjesë të dytë stabile dhe arritën ta ruanin rezultatin deri në fund.
Fitorja u vulos në fund të takimit nga Arjeta Fejza, e cila realizoi në minutën e 89-të për rezultatin përfundimtar 3-1.
Me këtë triumf, Kosova po vazhdon një ecuri shumë të mirë në Grupin 2, duke regjistruar tri fitore në tri ndeshje dhe me 9 pikë është lidere e grupit. Kroacia dhe Bullgaria kanë nga 3 pikë, ndërsa Gjibraltari mbetet pa pikë.
Prej Ligës C, ku aktualisht është Kosova, kualifikimi direkt në Kampionat Botëror nuk është i mundur. Por vendi i parë garanton paraqitjen në play-offin kualifikues dhe avancimin në Ligën B për edicionin e ardhshëm të Ligës së Kombeve.
Kualifikimi në play-off është i mundur edhe prej pozitës së dytë, por qartë se vendi i parë në grup është synimi i “dardaneve”./Telegrafi/