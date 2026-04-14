Futbollistet e Kosovës fituan 3-1 ndaj Bullgarisë në ndeshjen e zhvilluar në Sofje, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Botëror.

Vendaset kaluan të parat në epërsi, kur Aleksandra Yaneva realizoi për 1-0 në minutën e 9-të.

Reagimi i Kosovës ishte i shpejtë: kapitenia Erëleta Memeti barazoi në minutën e 15-të me një goditje direkte nga këndi për 1-1.

Vetëm gjashtë minuta më vonë, Blerta Smaili shënoi një gol të bukur për ta përmbysur rezultatin në 2-1, rezultat që mbylli pjesën e parë.

Të besuarat e Sami Sermaxhajt, zhvilluan një pjesë të dytë stabile dhe arritën ta ruanin rezultatin deri në fund.

Fitorja u vulos në fund të takimit nga Arjeta Fejza, e cila realizoi në minutën e 89-të për rezultatin përfundimtar 3-1.


Me këtë triumf, Kosova po vazhdon një ecuri shumë të mirë në Grupin 2, duke regjistruar tri fitore në tri ndeshje dhe me 9 pikë është lidere e grupit. Kroacia dhe Bullgaria kanë nga 3 pikë, ndërsa Gjibraltari mbetet pa pikë.

Prej Ligës C, ku aktualisht është Kosova, kualifikimi direkt në Kampionat Botëror nuk është i mundur. Por vendi i parë garanton paraqitjen në play-offin kualifikues dhe avancimin në Ligën B për edicionin e ardhshëm të Ligës së Kombeve.

Kualifikimi në play-off është i mundur edhe prej pozitës së dytë, por qartë se vendi i parë në grup është synimi i "dardaneve".

