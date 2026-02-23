Koreja e Jugut paralajmëron shtetasit e saj të largohen nga Irani sa më shpejt të jetë e mundur
Koreja e Jugut i ka paralajmëruar qytetarët e saj të largohen nga Irani mes tensioneve në rritje dhe shqetësimeve për një sulm të mundshëm ushtarak amerikan, sipas një deklarate të ambasadës dhe lajmeve të mediave lokale.
Në një njoftim sigurie në faqen e saj të internetit të dielën, Ambasada e Koresë së Jugut në Iran paralajmëroi se siguria e vendit mund të përkeqësohet me shpejtësi.
Ajo u kërkoi shtetasve të Koresë së Jugut të monitorojnë nga afër mbulimin mediatik dhe këshillat e ambasadës dhe të marrin masa paraprake shtesë për të siguruar sigurinë e tyre personale, raportoi e përditshmja në gjuhën angleze "Korea Herald".
"Raportet e fundit të medias kanë nxjerrë në pah tensionet rajonale që po përshkallëzohen me shpejtësi, duke përmendur mundësinë e një sulmi amerikan ndaj Iranit dhe paralajmërimin e Teheranit për hakmarrje", tha ambasada.
Ambasada i këshilloi koreano-jugorët që ndodhen aktualisht në Iran të largohen nga vendi "sa më shpejt të jetë e mundur", përveç nëse qëndrimi i tyre është thelbësor. Gjithashtu u bëri thirrje atyre që planifikojnë të udhëtojnë në Iran të anulojnë ose shtyjnë udhëtimet e tyre.
Paralajmërimi vjen ndërsa SHBA-ja rrit praninë e saj ushtarake në Lindjen e Mesme. Grupi i sulmit të transportuesit USS Abraham Lincoln dhe avionë të tjerë luftarakë kanë mbërritur tashmë në rajon ndërsa USS Gerald R. Ford thuhet se është në rrugë.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump të enjten e kaluar caktoi afat prej 10 deri në 15 ditësh për negociatat me Iranin, në mënyrë që të japin rezultate përpara se të merren në konsideratë opsionet ushtarake. Ai përsëriti kërcënimet të premten dhe tha se po shqyrtonte sulm më të kufizuar për të ushtruar presion mbi Iranin që të arrijë marrëveshje "serioze".
Të dyja palët do të zhvillojnë raund të ri negociatash të enjten në Gjenevë të Zvicrës mbi programin bërthamor të Iranit, konfirmoi të dielën ministri i Jashtëm i Omanit. /AA/