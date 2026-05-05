Kontrollet në treg, MINTI dhe AUV në aksion për produktet e qumështit
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI), përmes Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut (IQMT) dhe në bashkëpunim me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), ka intensifikuar kontrollet në tregun e produkteve të qumështit në gjithë territorin e Kosovës.
Sipas njoftimit, këto veprime kanë për qëllim mbrojtjen e konsumatorëve dhe rritjen e transparencës në treg, veçanërisht në lidhje me deklarimin dhe etiketimin e produkteve ushqimore.
Në kuadër të inspektimeve të realizuara, janë kryer gjithsej 7 kontrolle në 4 qytete të ndryshme të Kosovës. Nga këto, 6 raste janë dërguar në procedurë, ndërsa 1 rast është mbyllur.
MINTI ka rikujtuar të gjithë operatorët ekonomikë që veprojnë në prodhim, import, distribuim dhe shitje të produkteve të qumështit se janë të obliguar të respektojnë legjislacionin në fuqi, përfshirë Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe Ligjin për Tregtinë e Brendshme.
Në njoftim theksohet se çdo produkt duhet të ketë deklaracion të qartë dhe të saktë në gjuhët zyrtare, duke specifikuar nëse është me bazë shtazore, bimore apo me qumësht pluhur.
Po ashtu, subjektet tregtare obligohen të bëjnë ndarjen e qartë të produkteve në rafte sipas kategorive përkatëse.
Institucioni ka paralajmëruar se inspektimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim parandalimin e praktikave mashtruese dhe garantimin e informimit të drejtë të konsumatorëve.
Në rast të mosrespektimit të kërkesave ligjore, operatorët ekonomikë do të përballen me masa ndëshkuese sipas legjislacionit në fuqi.
Ndërkohë, qytetarët janë ftuar të raportojnë çdo parregullsi në treg, duke ofruar edhe dëshmi përkatëse për institucionet përgjegjëse. /Telegrafi/