Konkurrenca mes klubeve për Sandro Tonalin po rritet
Manchester United është shtuar së fundmi në garën për të siguruar shërbimet e mesfushorit italian, Sandro Tonali.
25-vjeçari duket i gatshëm të largohet nga Newcastle në përfundim të sezonit.
Agjenti i tij, Giuseppe Riso, ka deklaruar se: “Newcastle po e ka të vështirë të lërë të lirë Tonalin, dhe ai dëshiron të ndihmojë klubin të kualifikohet për Ligën e Kampionëve. Negociatat për transferimin do të zhvillohen më vonë”.
“Do të shohim si përfundon sezoni dhe pastaj do të vendosim për hapat e ardhshëm. Nuk ka një preferencë tani; është ende herët. Në verë do të vlerësojmë situatën dhe do të marrim vendimin”.
Këto komente kanë ndezur interesin e disa klubeve të mëdha evropiane.
Së fundmi, media britanike The Telegraph raporton se Manchester United po shfaq një interes të rritur për mesfushorin italian, i cili mund të përforcojë ndjeshëm repartin e mesfushës së klubit në planet e ardhshme.
Newcastle, nga ana tjetër, ruan qetësinë, Tonali ka kontratë deri në qershor të vitit 2028 dhe në rast se klubi do të shqyrtojë një transferim, pritet të kërkojë rreth 100 milionë euro, një shumë që është përballuar së fundmi në Ligën Premier për mesfushorë si Enzo Fernandez, Moises Caicedo dhe Declan Rice.
Përveç Tonalit, Manchester United po monitoron edhe disa kandidatë të tjerë për mesfushën, përfshirë Elliot Anderson (Nottingham Forest, 25), Adam Wharton (Crystal Palace, 22) dhe Carlos Baleba (Brighton, 22). /Telegrafi/