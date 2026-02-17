Konfirmohet largimi i parë i madh nga Real Madridi në fund të sezonit
Gazetari i njohur italian, Fabrizio Romano, zbuloi përmes llogarisë së tij në platformën X se mbrojtësi austriak David Alaba do të largohet nga Real Madridi në fund të sezonit aktual, pas vendimit të drejtuesve të klubit për të mos rinovuar kontratën e tij.
Sipas Romanos, lojtari veteran po përgatitet për një eksperiencë të re gjatë afatit kalimtar veror, duke marrë në konsideratë disa oferta dhe opsione të ndryshme për të vendosur destinacionin e tij të ardhshëm.
Kontrata e Alabës përfundon në fund të sezonit aktual, dhe Real Madrid ka vendosur të mos nisë negociatat për rinovimin, gjë që do të thotë se mbrojtësi austriak do të largohet falas sapo të përfundojë sezoni, duke mbyllur një kapitull të rëndësishëm të karrierës së tij në kryeqytetin spanjoll.
🚨 BREAKING: David Alaba will LEAVE Real Madrid.
DECISION FULLY MADE. @FabrizioRomano pic.twitter.com/riwEGBv9Tv
— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 16, 2026
33-vjeçari Alaba iu bashkua Real Madridit në verën e vitit 2021 përmes një transferimi falas nga Bayern Munich, dhe deri tani ka luajtur 126 ndeshje me klubin spanjoll, duke shënuar pesë gola dhe dhuruar tetë asistime.
Vlen të përmendet se largimi i mbrojtësit austriak do të lirojë një shumë të konsiderueshme në shkallën e pagave të klubit, sidomos duke marrë parasysh se ai është një nga lojtarët më të paguar brenda skuadrës mbretërore./Telegrafi/