Konfirmohet, Chevrolet do të heqë dorë prej një nga ndërruesit e tij më të urryer
Një zëdhënës i Chevrolet ka konfirmuar me Motor1 se modelet Equinox me tërheqje përpara për vitin 2027 do të kenë ndërrues automatik me tetë shpejtësi në vend të CVT.
Zëdhënësi tha: "Ky ndryshim unifikon linjën e motorëve Equinox në të gjitha konfigurimet, duke thjeshtuar biznesin tonë dhe duke zvogëluar kompleksitetin në mënyrën se si ndërtojmë SUV-in më të shitur të Chevy-t".
Duket se Chevrolet po bën një ndryshim të rëndësishëm në Equinox për vitin 2027. Prodhuesi i automjeteve dyshohet se po zëvendëson ndërruesin vazhdimisht të ndryshueshëm të crossover-it në modelet me tërheqje përpara me një automatik me tetë shpejtësi. Aleluja.
Një postim në GM Inside News duket se tregon një shumëllojshmëri ndryshimesh të vogla që Chevy do të bëjë në Equinox 2027, transmeton Telegrafi.
Ai liston ndërruesin me tetë shpejtësi për variantin FWD nën "Karakteristikat e Reja" dhe CVT nën "Fshirjet". Motor1 ka kontaktuar Chevrolet për të konfirmuar raportin.
Për vitin 2026, CVT çiftëzohet me motorin me katër cilindra 1.5 litra me turbo të Equinox. Ai prodhon 175 kuaj fuqi dhe e vetmja mënyrë që blerësit të marrin një ndërrues automatik sot është të kalojnë në sistemin me tërheqje në të gjitha rrotat, gjë që i shton çmimit 2,000 dollarë.
Equinox kryesisht do të vazhdojë edhe në vitin e ri të modelit. Nëse raporti është i vërtetë, Chevrolet do të bëjë disa ndryshime të tjera të vogla në crossover.
Do të ketë një ngjyrë të re të jashtme Autumn Harvest Metallic, duke zëvendësuar opsionin Cacti Green, të cilin kompania po e ndërpret.
Në Equinox RS, brendësia e zezë me thekse të kuqe do të ketë vetëm Torch Red, duke zëvendësuar qepjet Torch Red dhe Santorini Blue. Një sistem i ri kamerash i lidhur do të përfshihet në Paketën e Sigurisë dhe Teknologjisë, që do të vijë më vonë.
Chevrolet Equinox 2026 fillon nga 30,795 dollarë, duke përfshirë tarifën e destinacionit prej 1,995 dollarësh. Pritet që çmimi të rritet pak për vitin 2027. /Telegrafi/