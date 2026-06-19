Kone në gjendje të rëndë, ka thyerje në dy vende dhe operacion urgjent pas ndeshjes
Ylli i Kanadasë, Ismael Kone, do t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale pas dëmtimit të rëndë që pësoi në fitoren 6-0 ndaj Katarit në Kupën e Botës.
Sipas raportimeve të transmetuara gjatë dhe pas ndeshjes, mesfushori 24-vjeçar ka pësuar frakturë në tibie dhe fibulë pas një ndërhyrjeje të ashpër nga Assim Madibo në minutën e 51-të të takimit. Incidenti ndaloi menjëherë lojën dhe shkaktoi skena të rënda emocionale në fushë.
Kone u rrëzua duke ndjerë dhimbje të madhe menjëherë pas kontaktit, ndërsa Madibo u përjashtua direkt me karton të kuq. Situata solli tension mes lojtarëve të të dyja skuadrave, teksa stafi mjekësor ndërhyri me urgjencë dhe lojtarët kanadezë formuan një rreth mbrojtës rreth tij gjatë trajtimit në fushë.
Pavarësisht dëmtimit serioz, Kone arriti t’i përshëndeste tifozët ndërsa largohej me barelë, një moment që u prit me duartrokitje nga stadiumi.
Pas ndeshjes, trajneri i Kanadasë, Jesse Marsch, konfirmoi se mesfushori ishte dërguar në spital dhe ndodhej nën kujdesin e familjes së tij, përfshirë nënën Suzanne, ndërsa po bëheshin përgatitjet për operacionin.
Marsch gjithashtu bëri të ditur se Madibo kishte hyrë më pas në dhomën e zhveshjes së Kanadasë për të kërkuar falje për ndërhyrjen e tij, në një gjest pajtimi pas incidentit të rëndë.
Dëmtimi i Kone përbën një goditje të madhe për Kanadanë dhe një nga momentet më të rënda të turneut, ndërsa rikuperimi i tij pritet të jetë i gjatë dhe sfidues. /Telegrafi/