Koncepti i ri i Breras ngjall entuziazëm te adhuruesit e Alfa Romeo
Një koncept i ri i modelit legjendar Alfa Romeo Brera ka tërhequr vëmendjen e madhe të publikut dhe entuziastëve të automobilizmit, duke rikthyer në qendër të diskutimit mundësinë e një pasardhësi modern të kësaj kupéje ikonike.
Koncepti është realizuar nga dizajneri Luigi Memola, i cili e përshkruan projektin si një homazh ndaj dizajnit origjinal të krijuar nga Giorgetto Giugiaro.
Qëllimi ka qenë ruajtja e identitetit vizual të modelit klasik, duke e përshtatur atë me standardet moderne të dizajnit dhe teknologjisë.
Pamja e re karakterizohet nga linja më agresive, përdorimi i materialeve si fibra karboni dhe një profil më i ulët e më i gjerë, që i jep makinës një qëndrim më sportiv dhe dinamik. Elementet ndriçuese janë ridizajnuar për t’iu përshtatur estetikës së shekullit XXI, duke e bërë modelin më futuristik.
Megjithëse bëhet fjalë vetëm për një koncept digjital, pa përdorimin e inteligjencës artificiale, reagimet kanë qenë jashtëzakonisht pozitive. Shumë adhurues shpresojnë që ky vizion të shndërrohet në një model real në të ardhmen, duke rikthyer një nga kupetë më të dashura të markës italiane në rrugë.
Për momentin, nuk ka konfirmime zyrtare nga Alfa Romeo për prodhimin e një pasardhësi të ri të Brera-s, por interesi i publikut tregon qartë se kërkesa për një model të tillë mbetet e lartë. /Telegrafi/