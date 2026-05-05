Komuna e Mitrovicës shtyn afatin për aplikim për bursa studentore
Komuna e Mitrovicës ka njoftuar se është shtyrë afati për aplikim për bursa për studentë për vitin akademik 2025/2026.
Sipas njoftimit të Drejtorisë së Administratës, afati i ri për aplikim do të jetë nga 5 maj 2026 deri më 12 maj 2026, ndërsa u është bërë thirrje studentëve që nuk kanë arritur të aplikojnë brenda afatit të mëparshëm ta shfrytëzojnë këtë periudhë shtesë për dorëzimin e dokumentacionit të nevojshëm.
Në konkursin për ndarjen e bursave për vitin akademik 2025/2026, Komuna e Mitrovicës së Jugut ka bërë të ditur se do të ndahen 350 bursa për studentë në shumën mujore prej 80 euro, për periudhën kohore nga 1 tetori deri më 30 qershor.
Sipas dokumentit të publikuar, të drejtë aplikimi kanë studentët e rregullt banorë të komunës, të regjistruar në universitetet publike në Kosovë, ndërsa dokumentacioni i pakompletuar, sipas njoftimit, nuk do të shqyrtohet.
Në listën e dokumenteve të kërkuara për aplikim përfshihen, ndër të tjera: aplikacioni, vërtetimi i regjistrimit për vitin akademik 2025/2026, certifikata e notave, kopja e letërnjoftimit, dëshmia e vendbanimit dhe dokumente që dëshmojnë gjendjen socio-ekonomike, sipas kritereve të përcaktuara me rregulloren komunale.
Komuna ka njoftuar se vlerësimi i aplikacioneve do të bëhet nga komisioni përkatës, ndërsa lista përfundimtare e përfituesve do të shpallet nga komuna pas përfundimit të procedurave të vlerësimit. /Telegrafi/