Komuna e Gjakovës njofton për masat ndaj shfrytëzimit pa kontratë të pronave dhe hapësirave publike
Komuna e Gjakovës ka njoftuar se do të ndërmarrë masa për lirimin e pronave komunale dhe hapësirave publike që shfrytëzohen pa kontratë të vlefshme, duke përfshirë objektet komunale, rrugët, trotuaret dhe sipërfaqet e tjera publike.
Nga komuna bëhet thirrje që qytetarët, subjektet afariste dhe shfrytëzuesit e pronës komunale të aplikojnë për pajisjen me kontratë përkatëse për shfrytëzim.
“Në rast se shfrytëzuesit e pronave komunale nuk pajisen me kontratë për shfrytëzim, obligohen që të lirojnë pronat dhe hapësirat publike. Përndryshe, Komuna e Gjakovës, respektivisht Drejtoria e Inspektoratit, do të ndërmerr masa ndëshkuese – gjobë sipas dispozitave ligjore në fuqi, si dhe do të ushtrojë kallëzim penal në institucionet përkatëse, pas konstatimit për uzurpim”, bëhet e ditur në njoftim.
Komuna thekson se qëllimi i këtyre masave është garantimi i përdorimit të ligjshëm të pronave dhe hapësirave publike dhe respektimi i ligjit në funksion të komunitetit dhe qytetarëve. /Telegrafi/