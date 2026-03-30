Komuna e Ferizajt organizon transmetimin e ndeshjes Kosovë–Turqi në sheshin “Adem Jashari”
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport - Ferizaj ka njoftuar se në Sheshin Adem Jashari do të vendoset një ekran i madh LED për ndjekjen e ndeshjes së Kombëtares së Kosovës kundër Turqisë.
Sipas njoftimit, qytetarët e Ferizaj do të kenë mundësi të mblidhen dhe ta ndjekin së bashku këtë përballje duke filluar nga ora 20:45, në një atmosferë të përbashkët sportive.
Organizimi është bërë nga Komuna e Ferizajt, me synimin që tifozët të përjetojnë emocionet e ndeshjes në mënyrë kolektive dhe të mbështesin Kombëtaren e Kosovës.
Autoritetet lokale kanë bërë thirrje që qytetarët të bashkohen në shesh për të krijuar një atmosferë festive dhe për të përkrahur ekipin kombëtar në këtë ndeshje të rëndësishme./Telegrafi/
