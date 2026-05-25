Të martën do të ketë ndërprerje të ujit në një rrugë në Ferizaj
KRU “Bifurkacioni” ka njoftuar se konsumatorët e rrugës “Ejup Statovci” në Ferizaj do të përballen me ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijes të martën, më 26 maj 2026, duke filluar nga ora 09:00.
Sipas njoftimit, ndërprerja do të bëhet për shkak të punimeve teknike në terren në kuadër të projektit për zëvendësimin e ujëmatësve të vjetër me ujëmatës të rinj.
Kompania ka bërë të ditur se furnizimi me ujë pritet të rikthehet në ora 16:00. /Telegrafi/