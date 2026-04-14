Kompania farmaceutike daneze Novo Nordisk bashkon forcat me OpenAI për të përshpejtuar kërkimin e ilaçeve
Kompania farmaceutike daneze Novo Nordisk ka njoftuar një partneritet me OpenAI për të aplikuar Inteligjencën Artificiale në të gjithë procesin e zhvillimit të barnave.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, partneriteti i Novo Nordisk me OpenAI do të "ndihmojë kompaninë t'u sjellë pacientëve mundësi të reja dhe më të mira trajtimi më shpejt", njoftoi kompania farmaceutike daneze të martën.
Bashkëpunimi do t'i lejojë Novo Nordisk të aplikojë inteligjencën artificiale të përparuar për të analizuar grupe të dhënash komplekse, për të identifikuar ilaçet e mundshme dhe për të shkurtuar kohën midis kërkimit dhe aksesit të pacientit.
"Ky partneritet është një hap i rëndësishëm në pozicionimin e Novo Nordisk si lider në epokën e ardhshme të kujdesit shëndetësor. Ka miliona njerëz që jetojnë me obezitet dhe diabet që kanë nevojë për mundësi trajtimi, dhe ne e dimë se ka terapi që ende presin të zbulohen që mund të ndryshojnë jetën e tyre", ka thënë Mike Doustdar, president dhe CEO i Novo Nordisk, në një njoftim për shtyp që njofton bashkëpunimin.
Siç theksohet më tej, produktet kryesore të kompanisë daneze synojnë sëmundjet kronike dhe ajo është më e njohur për trajtimet e saj për diabetin dhe humbjen e peshës, duke përfshirë Ozempic dhe Wegovy.
“Integrimi i IA-së në punën tonë të përditshme na jep mundësinë të analizojmë grupe të dhënash në një shkallë që më parë ishte e pamundur, të identifikojmë modele që nuk mund t’i shihnim dhe të testojmë hipotezat më shpejt se kurrë”, shtoi Doustdar.
“Kjo do të thotë zbulimin e terapive të reja dhe sjelljen e tyre në treg më shpejt se kurrë më parë”.
Partneriteti do të zbatojë gjithashtu aftësitë e OpenAI për të përmirësuar efikasitetin në prodhim, zinxhirin e furnizimit dhe shpërndarjen, si dhe operacionet e korporatave.
Programet pilot do të fillojnë në të gjithë kërkimin dhe zhvillimin (R&D), prodhimin dhe operacionet tregtare, duke synuar integrimin e plotë deri në fund të vitit. /Telegrafi/