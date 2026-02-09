Komandanti i FSK-së dekoron pjesëtarët e angazhuar në operacionin e kërkim-shpëtimit në Shqipëri
Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, gjenerallejtënant Bashkim Jashari, ka pritur në takim pjesëtarët e Njësisë së Kërkim-Shpëtimit të Regjimentit të Mbrojtjes Civile të Gardës Kombëtare të FSK-së, të cilët kanë qenë të angazhuar në operacionin humanitar të kërkim-shpëtimit në Klos të Republikës së Shqipërisë.
Gjatë takimit, gjenerallejtënant Jashari ka falënderuar pjesëtarët e FSK-së për angazhimin e tyre në këtë mision humanitar, duke vlerësuar profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar në kushte të vështira dimërore.
Ai i ka përgëzuar për përfundimin me sukses të operacionit dhe kontributin e dhënë në mbështetje të autoriteteve shqiptare.
Në kuadër të këtij takimi, komandanti i FSK-së ka dekoruar pjesëtarët e angazhuar në operacion me medaljen “Shërbim Vetëmohues”, ndërsa njësia përkatëse është nderuar me mirënjohje institucionale.
Forca e Sigurisë së Kosovës ka ritheksuar përkushtimin e saj për forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe për ngritjen e vazhdueshme të kapaciteteve profesionale, duke dëshmuar gatishmëri për angazhim në misione humanitare brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Kosovës. /Telegrafi/