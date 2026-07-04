Kolumbia mposht Ganën dhe avancon tutje
Kolumbia ka siguruar kualifikimin në fazën tjetër të Kupës së Botës, pasi mposhti Ganën me rezultat minimal 1-0 në një duel shumë të luftuar dhe me raste në të dyja anët.
Goli vendimtar i takimit u shënua në minutën e 14-të. Luis Suarez dërgoi një krosim të saktë në zonë, ndërsa Jhon Arias u gjend në vendin e duhur për ta dërguar topin në këndin e poshtëm të djathtë të portës së Ganës.
Gana pati një mundësi të artë që në minutat e para, kur Thomas Partey goditi nga distanca, por topi kaloi shumë pranë shtyllës së majtë.
Më pas, Kolumbia mori kontrollin e lojës dhe krijoi disa raste të mira përmes Luis Diaz, Luis Suarez dhe Johan Mojica, por portieri Lawrence Ati Zigi ishte në nivel të lartë.
Në pjesën e dytë, Kolumbia mendoi se kishte dyfishuar epërsinë në minutën e 56-të. Luis Diaz realizoi pas një pasimi të Jefferson Lermës, por goli u anulua pas rishikimit me VAR për pozicion jashtë loje në nisje të aksionit.
Diaz vazhdoi të ishte kërcënimi kryesor i kolumbianëve. Ai u ndal nga një pritje e shkëlqyer e Ati Zigit në minutën e 58-të, ndërsa në fund të takimit Kolumbia pati edhe disa mundësi të tjera për të mbyllur ndeshjen. Richard Rios provoi dy herë nga distanca, ndërsa Juan Quintero goditi shumë pranë shtyllës.
Gana u përpoq të reagonte në pjesën e dytë, por nuk arriti të krijonte raste të pastra për gol. Thomas Partey pati një tjetër tentim në minutën e 69-të, por goditja e tij shkoi pranë portës.
Kolumbia e menaxhoi mirë epërsinë deri në fund dhe mori një fitore të rëndësishme 1-0, duke vazhduar rrugëtimin në fazën eliminatore të Kupës së Botës. /Telegrafi/