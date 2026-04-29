Koke–Griezmann, “vallëzimi” i fundit së bashku në Evropë
Sonte në Metropolitano, Koke dhe Antoine Griezmann pritet të luajnë ndeshjen e tyre të fundit evropiane së bashku para tifozëve të Atlético Madridit.
Dyshja e ka nisur rrugëtimin e përbashkët në Ligën e Kampionëve në shtatorin e vitit 2014, kur kapiteni i Atleticos asistoi për francezin në fitoren ndaj Olympiacos.
Koke numëron 116 paraqitje në Ligën e Kampionëve me Atleticon, ndërsa Griezmann ka 96, me Jan Oblak (104) si i vetmi bashkëkohës që i afrohet këtij ritmi brenda grupit aktual. Këto shifra, që dikur dukeshin të paimagjinueshme për klubin madrilen, janë bërë realitet në epokën e Diego Simeones, teksa Atletico nuk ka munguar në garën kryesore evropiane që nga sezoni 2013/14.
Koke dhe Grizmann, shifrat dhe momente të shkëlqyra
Në këtë rrugëtim, Griezmann është kthyer në një figurë historike të klubit në Champions, duke realizuar 40 gola në këtë kompeticion, si golashënuesi më i mirë i Atleticos në Ligën e Kampionëve. Ai ishte pjesë e finales së vitit 2016, ku humbi edhe një penallti gjatë 90 minutave, një moment që mbetet ndër më të dhimbshmit në historinë e klubit.
Përballja e sotme me Arsenalin shihet si një tjetër kapitull i madh për këtë partneritet. Koke dhe Griezmann do të luajnë bashkë gjysmëfinalen e tretë në Ligën e Kampionëve, në të parën i rezistuan Bayernit të Pep Guardiolës, ndërsa në të dytën u eliminuan nga Real Madridi i Zinedine Zidanes.
Griezmann, ndërkohë, nuk i sjell kujtime të mira Arsenalit. Në gjysmëfinalen e Ligës së Evropës të 2018, ai shënoi në Londër dhe më pas asistoi në ndeshjen në Madrid, duke i hapur rrugë Atleticos drejt trofeut.
Dhe tani, para një “vallëzimi” të fundit evropian përkrah Kokës, Arsenali pritet të jetë i kujdesshëm ndaj një lojtari që këtë sezon ka rikthyer peshën e tij në ekip. /Telegrafi/