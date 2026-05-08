Klubi turk përgatit ofertën për transferimin e Rashicës nga Besiktasi
Klubi turk, Basaksehir thuhet se ka bërë një lëvizje për lojtarin e Besiktasit, Milot Rashica. Duke vepruar sipas kërkesave të trajnerit Nuri Sahin, skuadra portokalli e blu ka përgatitur tarifën e transferimit për yllin kosovar.
Basaksehir, duke përshpejtuar përpjekjet për të ndërtuar skuadrën e saj për sezonin e ardhshëm të Superligës së Turqisë, i ka vënë syrin sulmuesit anësor me përvojë të Besiktas, Milot Rashica.
Mësohet se trajneri kryesor Nuri Sahin i ka paraqitur një raport pozitiv drejtuesve të klubit në lidhje me transferimin e lojtarit 29-vjeçar kosovar.
Sipas një raporti në Hurriyet, drejtuesit e Basaksehir po përgatiten t’i drejtohen Besiktasit me një ofertë prej afërsisht 3.5 milionë eurosh për Rashicën, i cili ka një kontratë me klubin bardhezi deri në vitin 2027.
👀 Başakşehir, Milot Rashica için Beşiktaş’a yaklaşık 3,5 milyon €'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor!
— Transfermarkt.com.tr (@TMtr_news) May 7, 2026
Është raportuar se drejtuesit e Besiktasit janë të hapur ndaj kësaj oferte si pjesë e strategjisë së tyre për të ulur kostot e skuadrës dhe për të gjeneruar fonde për transferime të reja.
Përveç Besiktasit, reprezentuesi i “Dardanëve” ka luajtur edhe për klubin tjetër të madh turk, Galatasaray. /Telegrafi/