Klubi turk, Basaksehir thuhet se ka bërë një lëvizje për lojtarin e Besiktasit, Milot Rashica. Duke vepruar sipas kërkesave të trajnerit Nuri Sahin, skuadra portokalli e blu ka përgatitur tarifën e transferimit për yllin kosovar.

Basaksehir, duke përshpejtuar përpjekjet për të ndërtuar skuadrën e saj për sezonin e ardhshëm të Superligës së Turqisë, i ka vënë syrin sulmuesit anësor me përvojë të Besiktas, Milot Rashica.

Mësohet se trajneri kryesor Nuri Sahin i ka paraqitur një raport pozitiv drejtuesve të klubit në lidhje me transferimin e lojtarit 29-vjeçar kosovar.

Sipas një raporti në Hurriyet, drejtuesit e Basaksehir po përgatiten t’i drejtohen Besiktasit me një ofertë prej afërsisht 3.5 milionë eurosh për Rashicën, i cili ka një kontratë me klubin bardhezi deri në vitin 2027.

Është raportuar se drejtuesit e Besiktasit janë të hapur ndaj kësaj oferte si pjesë e strategjisë së tyre për të ulur kostot e skuadrës dhe për të gjeneruar fonde për transferime të reja.

Përveç Besiktasit, reprezentuesi i “Dardanëve” ka luajtur edhe për klubin tjetër të madh turk, Galatasaray. /Telegrafi/

Ligat tjeraFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app