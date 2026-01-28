Klubi i njohur izraelit e kërkon Emir Sahitin
Mediat nga Izraeli shkruajnë se Maccabi Tel Aviv është i interesuar për huazimin e Emir Sahitit nga Hamburgu.
Sipas gazetës gjermane Bild, tashmë është bërë edhe një kërkesë zyrtare drejt Hamburger SV.
Klubi gjerman thuhet se është i hapur për një transferim të mundshëm, pasi Sahiti nuk ka arritur të sigurojë një rol të rëndësishëm në skuadër që nga ardhja e tij në vitin 2024 nga Hajduk Split, për shumën prej 1.2 milionë eurosh.
Anësori kosovar ka regjistruar 7 paraqitje dhe një gol me Kombëtaren e Kosovës, ndërsa kontrata e tij me Hamburgun është e vlefshme deri në qershor të vitit 2027. Vlera aktuale e tij në treg, sipas Transfermarkt, vlerësohet rreth 1.5 milionë euro.
Përveç Maccabi Tel Avivit, interesim për Sahitin ka shfaqur edhe St. Pauli, duke e bërë të hapur të ardhmen e tij në këtë afat kalimtar. /Telegrafi/