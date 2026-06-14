Klopp shpërthen ndaj FIFA-s: Pushimet për freskim po shkatërrojnë futbollin dhe po u shërbejnë sponsorëve
Ish-trajneri i Liverpoolit dhe Borussia Dortmundit, Jurgen Klopp, ka kritikuar ashpër politikën e FIFA-s për pushimet e freskimit gjatë ndeshjeve të Kupës së Botës 2026, duke pretenduar se kjo masë po dëmton rrjedhën e lojës dhe po u shërben më shumë sponsorëve sesa futbollistëve.
Në një intervistë për televizionin gjerman ZDF, Klopp vuri në pikëpyetje vendimin e FIFA-s për të vazhduar përdorimin e këtyre ndërprerjeve në ndeshjet që zhvillohen në temperatura të larta.
Rregulli, i prezantuar fillimisht në Kupën e Botës 2014 në Brazil, lejon një ndërprerje prej tre minutash kur temperatura arrin ose kalon 32 gradë Celsius.
FIFA e ka justifikuar këtë masë si një mënyrë për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien e lojtarëve.
Megjithatë, Klopp nuk është i bindur nga ky argument.
“Futbolli po mbahet peng nga drejtues që qëndrojnë të izoluar në zyra me ajër të kondicionuar”, deklaroi ai.
Trajneri gjerman shkoi edhe më tej në kritikat e tij, duke e cilësuar politikën e pushimeve për freskim si:
“Një mburojë në emër të mirëqenies së lojtarëve, një shpatë fisnike kundër vapës. Por në realitet nuk është gjë tjetër veçse një kafaz i artë i ndërtuar për sponsorët”.
Sipas Kloppit, këto ndërprerje prishin ritmin natyral të ndeshjeve dhe ndryshojnë vetë thelbin e futbollit.
“Një ndeshje e Kupës së Botës duhet të rrjedhë si një lumë. Në vend të kësaj, ne po ndërtojmë diga në mes të lojës që reklamat të mund të kalojnë”.
“Është e rrezikshme për shpirtin e futbollit. Dikur futbolli ishte ngjarja kryesore, ndërsa tani rrezikon të shndërrohet në muzikë sfondi për një spektakël reklamash”, shtoi ai.
FIFA e prezantoi zyrtarisht këtë masë gjatë Botërorit 2014 dhe ka vazhduar ta zbatojë në turnetë madhorë ku temperaturat e larta paraqesin rrezik për lojtarët.
Organi qeverisës i futbollit ka konfirmuar se pushimet për freskim do të mbeten në fuqi edhe gjatë Kupës së Botës 2026, e cila po zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë. /Telegrafi/