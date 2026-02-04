Klauzola sekrete që mund t’i heq të drejtën SHBA-së të organizojë Kupën e Botës
FIFA mund të ketë mundësinë t’ia heqë Shteteve të Bashkuara të drejtën për organizimin e Kupës së Botës 2026, nëse aktivizohet një klauzolë pak e njohur e kontratës përpara fillimit të turneut.
Me Kupën e Botës 2026 që po afron me shpejtësi, organizatorët tashmë janë në terren në të gjitha 16 qytetet pritëse: Atlanta, Boston, Dallas/Arlington, Houston, Kansas City, Los Anxhelos, Miami, New York/New Jersey, Filadelfia, San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara dhe Monterrey.
Megjithatë, ka pasur thirrje nga deputetë, përfaqësues të medias dhe tifozë që SHBA-së t’i hiqet e drejta e organizimit për shkak të klimës aktuale politike nën presidencën e Donald Trump.
Në janar, një grup prej 23 deputetësh britanikë nënshkruan një mocion ku u kërkohej organizatave ndërkombëtare sportive të shqyrtonin përjashtimin e SHBA-së nga garat madhore, përfshirë edhe Kupën e Botës.
Kjo mbetet shumë e pamundur, duke pasur parasysh ndikimin e madh që SHBA ka në botën e sportit, si dhe faktin se është bashkëorganizatorja kryesore e turneut.
Që nga marrja e detyrës në janar 2025, Trump ka shkaktuar polemika si brenda SHBA-së ashtu edhe në arenën ndërkombëtare.
Në janar, dy shtetas amerikanë u qëlluan për vdekje nga agjentë të ICE (Shërbimi i Imigracionit dhe Doganave) në Minneapolis, Minnesota, duke shkaktuar reagime të gjera dhe zemërim publik.
Po ashtu, në janar, Trump i kërkoi Danimarkës t’ia dorëzonte SHBA-së territorin autonom të Groenlandës, për atë që ai e përshkroi si arsye sigurie.
Shqetësimet dhe sugjerimet për heqjen e të drejtës së organizimit nga SHBA pritet të vazhdojnë deri në fillimin e turneut, por a është kjo reale dhe a ka FIFA fuqinë për ta bërë një gjë të tillë?
Teknikisht, po, por një vendim kaq me ndikim të madh, kaq pranë zhvillimit të turneut, nuk do të merrej pa pasoja serioze.
Sipas rregulloreve të Kupës së Botës FIFA 2026, FIFA ka të drejtën të “anulojë, riplanifikojë ose zhvendosë një ose më shumë ndeshje (ose të gjithë Kupën e Botës 2026) për çfarëdo arsye, sipas diskrecionit të saj të vetëm, përfshirë rastet e forcës madhore ose për shkak të shqetësimeve që lidhen me shëndetin, sigurinë apo mbrojtjen”.
Forca madhore përkufizohet si një ngjarje si lufta, krimi apo çdo rrethanë tjetër e paparashikuar që e pengon një individ ose organizatë të përmbushë detyrimet e parashikuara në një marrëveshje ligjore./Telegrafi/