Klauzola sekrete që ia parandalon Osimhenit transferimin te Juventusi
Mundësia që Victor Osimhen të veshë fanellën bardhezi të Juventus është shndërruar së fundmi në një “po sikur” për tifozët e “Bianconerëve”.
Megjithatë, çdo shpresë për një rikthim sensacional të sulmuesit nigerian në Serie A është përballur me realitetin e ashpër financiar.
Është zbuluar se presidenti i Napoli, Aurelio De Laurentiis, ka realizuar një lëvizje të zgjuar kontraktuale kur miratoi transferimin e sulmuesit te Galatasaray, duke vendosur një klauzolë sekrete “anti-Itali” që praktikisht mbyll derën për një transferim te rivalët vendas.
Kur gjigantët e Superligës turke siguruan shërbimet e ish-lojtarit të Lille për 75 milionë euro verën e kaluar, napolitanët u siguruan që të ruanin kontrollin mbi të ardhmen e tij brenda territorit italian, raportoi La Gazzetta dello Sport.
Klauzola specifike, e projektuar për të dekurajuar Juventusin dhe çdo klub tjetër italian, parashikon që nëse Galatasaray do ta shiste sulmuesin te një skuadër e Serie A, do të detyrohej t’i paguante Napolit një penalitet shtesë prej 70 milionë eurosh.
Kjo mbrojtje “anti-Itali” mbetet aktive për 24 muaj, duke e bërë praktikisht të pamundur rikthimin e Osimhenit në kampionatin italian para 1 shtatorit 2027.
Pavarësisht këtij pengimi të madh, ekziston një “zonë gri” e vogël që mund të ofrojë një fije shprese. Për të shmangur penalitetin për Galatasaray, një klub si Juventusi mund të negociojë drejtpërdrejt me Napolin për një marrëveshje financiare të veçantë.
Megjithatë, edhe nëse ky skenar do të shqyrtohej, paga astronomike e Osimhenit përbën një tjetër pengesë pothuajse të pakalueshme.
Sulmuesi aktualisht përfiton një pagë fikse prej 15 milionë eurosh në sezon, ndërsa me bonuset e lidhura me performancën, të ardhurat e tij vjetore mund të arrijnë deri në 21 milionë euro neto./Telegrafi/