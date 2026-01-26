Kjo është arsyeja pse kemi nevojë veçanërisht për vitaminën D gjatë dimrit
Gjatë muajve të dimrit, vitamina D bëhet më e rëndësishme për trupin tonë se kurrë, edhe pse është koha më e vështirë për ta marrë atë natyrshëm.
Arsyeja është e thjeshtë: vitamina D prodhohet kryesisht në lëkurë nën ndikimin e dritës së diellit, dhe në dimër ditët janë më të shkurtra, dielli është më i dobët dhe ne e kalojmë pjesën më të madhe të kohës brenda, plotësisht në hije. Si rezultat, nivelet e vitaminës D bien tek një numër i madh njerëzish, shpesh pa simptoma të dukshme.
Vitamina D luan një rol kyç në ruajtjen e kockave dhe dhëmbëve të shëndetshëm duke mundësuar thithjen e duhur të kalciumit dhe fosforit. Mungesa e saj mund të çojë në dobësimin e kockave, dhimbje të kockave dhe muskujve, si dhe në një rrezik në rritje të frakturave, veçanërisht tek të rriturit e moshuar. Megjithatë, roli i saj nuk mbaron vetëm me kockat. Vitamina D gjithashtu ka një ndikim të fortë në sistemin imunitar, duke e ndihmuar trupin të mbrohet më efektivisht kundër infeksioneve, gjë që është veçanërisht e rëndësishme gjatë sezonit të ftohjes dhe gripit.
Gjatë dimrit, kur infeksionet e frymëmarrjes janë më të zakonshme, nivelet e mjaftueshme të vitaminës D mund të kontribuojnë në imunitet më të mirë dhe shërim më të shpejtë. Hulumtimet gjithashtu lidhin nivelet e ulëta të kësaj vitamine me lodhjen, energjinë e ulët dhe humorin e keq, të cilat mund të përkeqësojnë më tej ndjenjat e letargjisë dhe apatisë karakteristike të stinës së dimrit.
Pikërisht për këtë arsye në dimër duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë marrjes së vitaminës D, qoftë nëpërmjet një diete të pasur me këtë lëndë ushqyese ose duke u konsultuar me një mjek nëpërmjet suplementeve. Ruajtja e niveleve optimale të vitaminës D ndihmon trupin të qëndrojë i fortë, më elastik dhe në një ekuilibër më të mirë gjatë pjesës më të ftohtë të vitit.
Burimet më të pasura natyrore të vitaminës D janë peshqit e yndyrshëm si salmoni, skumbri, sardelet dhe toni, të cilët rekomandohen disa herë në javë sepse, përveç vitaminës D, ato përmbajnë edhe acide yndyrore të shëndetshme omega-3.
Edhe pse vitamina D mund të merret nëpërmjet ushqimit, shpesh është e vështirë të arrihen sasitë e rekomanduara ditore vetëm nëpërmjet dietës, veçanërisht në dimër. Për këtë arsye, në praktikë, ushqyerja e duhur dhe suplementet shpesh kombinohen, me këshillën paraprake nga një mjek ose farmacist, me qëllim sigurimin e një marrjeje optimale dhe ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm.