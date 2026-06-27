Kinezi përdori pistoletën e masazhit në sy - pasojat ishin katastrofike
Një burrë në Kinë përfundoi në spital dhe iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale pasi përdori një pistoletë masazhi në zonën e syve, duke shkaktuar dëmtime serioze në shikim.
Burri, 42-vjeçari Luo nga qyteti Wuhan, e kishte blerë pajisjen për të lehtësuar lodhjen e muskujve pas stërvitjeve në palestër. Por, për shkak se shpesh ndiente lodhje dhe tharje të syve, ai mendoi se pajisja do të kishte të njëjtin efekt edhe në zonën e syve.
Ai filloi ta përdorte pistoletën e masazhit rreth syve për disa minuta dhe në fillim mendoi se metoda po funksiononte. Megjithatë, pas rreth një jave, shikimi i tij filloi të turbullohej.
Pas kontrollit te mjekët, u zbulua se ai kishte pësuar zhvendosje të lentes së syrit dhe katarakt, probleme që lidhen me dëmtimin fizik të shkaktuar nga vibrimet e forta të pajisjes.
Mjekët paralajmërojnë se pistoletat e masazhit krijojnë goditje të shpejta dhe të përqendruara në inde. Përdorimi i tyre pranë syve mund të shkaktojë dëmtime të rënda, përfshirë probleme me retinën dhe humbje të shikimit.
Ekspertët theksojnë se këto pajisje janë krijuar për muskuj dhe jo për zona delikate si sytë. Një tjetër rast i raportuar përfshinte një person që pësoi çarje të retinës dhe dëmtime të tjera pasi përdori pistoletën e masazhit në dhe rreth syve për disa muaj.
Rasti është kthyer në një paralajmërim për përdorimin e pakujdesshëm të pajisjeve moderne të masazhit, pasi një veprim që duket i padëmshëm mund të ketë pasoja të rënda për shëndetin e syve. /Telegrafi/