Një tjetër veturë nuk do të prodhohet më.

Me nëntë automjete që janë planifikuar “të zhduken” deri në vitin 2027, Kia po i shton edhe një listës.

Niro PHEV do të ndalojë së prodhuari.

Kompania e konfirmoi lajmin duke thënë: “Për shkak të kushteve në ndryshim të tregut, Niro PHEV 2026 nuk do të jetë më i disponueshëm në tregun amerikan.”

Kia shiti vetëm 31,182 modele Niro në total vitin e kaluar, me modelin PHEV që ka të ngjarë të përbëjë pjesën më të vogël të kësaj shifre.

Lajmi i mirë - për momentin - është se Niro me benzinë dhe Niro EV pritet të qëndrojnë në treg deri në vitin 2027. /Telegrafi/

Auto & TransportTech