Kia dëshiron një limuzinë sportive për 'gjeneratën e lojtarëve'
Edhe pse linja e Kia-s është zgjeruar vitet e fundit me një mori modelesh, një pasardhës i vërtetë i Stinger ende nuk shihet askund.
Megjithatë, një limuzinë sportive është në zhvillim e sipër, pa motorin me djegie të brendshme, transmeton Telegrafi.
Shefi i dizajnit të kompanisë ka zbuluar se një version prodhimi i Vision Meta Turismo të vitit të kaluar është në zhvillim e sipër dhe do të shërbejë si një "limuuzinë sportive për gjeneratën e lojtarëve".
Në një intervistë me revistën Autocar, Karim Habib tha se Kia dëshiron të eksplorojë segmente përtej SUV-ve, dhe një limuzinë do t'i përshtatej kësaj situate.
Është interesante se një version fastback është me sa duket "90 përqind gati për prodhim", që do të thotë se edhe ai ka një shans të vërtetë për të arritur prodhimin një ditë.
Asnjëri model nuk do të ketë motor, pasi Kia beson se blerësit më të rinj nuk janë aq të interesuar për automjetet me motor ICE sa brezat e vjetër, sipas kreut të dizajnit të brendshëm të kompanisë.
Në të njëjtën kohë, Jochen Paesen mendon se blerësit më të rinj gjithashtu nuk interesohen shumë për automjetet elektrike me zhurma artificiale të motorit, duke shtuar se e njëjta gjë vlen edhe për ndërrimet e simuluara të marsheve.
Këto karakteristika po fitojnë terren midis prodhuesve të tjerë të makinave, përfshirë markën simotër Hyundai, me sedanin Ioniq 6 N.
Edhe pa elementë artificialë që synojnë të përsërisin përvojën e një makine me motor ICE, Kia është e bindur se mund të krijojë një lidhje emocionale midis shoferëve dhe automjeteve elektrike.
Koncepti paralajmëron një GT të ngjashëm me Stinger, të zhvilluar nga themelet si një automjet performues. Por Habib pranoi se natyra e automjetit po "na ngadalëson" për sa i përket ritmit të zhvillimit për shkak të kostove të larta.
Në vend që të jetë një version sportiv i një modeli ekzistues, Vision Meta Turismo, gati për prodhim, do të jetë një automjet elektrik i dedikuar për performancë.
"Ne kemi një histori të vogël të prodhimit të makinave si Stinger dhe kjo është diçka nga e cila nuk duam të heqim dorë. Vision Meta Turismo është ideja jonë për një sedan sportiv për gjeneratën e lojtarëve."
Kur koncepti u shfaq për herë të parë publikisht muajin e kaluar gjatë Javës së Dizajnit në Milano, Kia nuk hyri në specifikime teknike, por bëri disa pretendime të guximshme.
Kompania premtoi "një përvojë drejtimi më dinamike, tërheqëse dhe të thellë" në një limuzinë të sofistikuar me një ambient të brendshëm që ngjan me një sallon.
Meqenëse Kia nuk po jep një afat kohor të saktë për lançimin e makinës, limuzina elektrike sportive nuk ka gjasa të dalë në shitje brenda dy viteve të ardhshme. /Telegrafi/