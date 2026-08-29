KFV Prishtina nënshkruan marrëveshje me Webster University Geneva Campus, siguron bursa për vajzat në menaxhim sportiv
Bashkëpunimi mes KFV Prishtina dhe Webster University Geneva Campus u krijon vajzave mundësinë që futbollin ta shohin jo vetëm si karrierë sportive, por edhe si një rrugë drejt menaxhimit dhe udhëheqjes së sportit. Vajzat e klubit që zgjedhin të studiojnë Administrim Biznesi me fokus në Menaxhim Sportiv do të kenë mundësi të përfitojnë bursë që mbulon 30 për qind të tarifës së shkollimit.
Për vite me radhë, kur është folur për barazinë gjinore në sport, një nga pyetjet kryesore ka qenë se si të krijohen më shumë mundësi që vajzat të hyjnë në fushën e futbollit. Sot, KFV Prishtina dëshiron ta çojë këtë debat një hap më tej: çfarë ndodh me vajzat pasi dalin nga fusha dhe kush do ta udhëheqë sportin e së nesërmes?
Pikërisht mbi këtë ide është ndërtuar bashkëpunimi ndërmjet KFV Prishtina dhe Webster University Geneva Campus, i cili synon t’u hapë vajzave një perspektivë që shkon përtej karrierës si futbolliste.
Nëpërmjet këtij bashkëpunimi, vajzat e KFV Prishtina që synojnë të studiojnë Bachelor në Administrim Biznesi me fokus në Menaxhim të Sportit në Webster University Geneva Campus do të kenë mundësi të përfitojnë bursë prej 30 për qind të tarifës së shkollimit.
Për klubin, kjo nuk është vetëm një lehtësi financiare për studime. Është investim në një gjeneratë të re vajzash që nesër mund të drejtojnë klube, federata, organizata dhe institucione sportive.
Barazia nuk përfundon në fushën e futbollit
Prania gjithnjë e më e madhe e vajzave në sport është një arritje e rëndësishme, por përfaqësimi në fushë nuk është i mjaftueshëm nëse vajzat vazhdojnë të jenë të nën përfaqësuara aty ku merren vendimet.
Sporti nuk ndërtohet vetëm gjatë 90 minutave të një ndeshjeje. Ai ndërtohet në zyrat e klubeve dhe federatave, në bordet drejtuese, në hartimin e strategjive, në menaxhimin e buxheteve, në negocimin e partneriteteve, në marketing, komunikim dhe në politikat që përcaktojnë se ku dhe si do të investohet.
Prandaj, sfida e ardhshme e barazisë gjinore në sport nuk është vetëm të kemi më shumë vajza që luajnë futboll.
Është të kemi më shumë vajza që vendosin për futbollin.
KFV Prishtina synon që vajzat që sot rriten në klub të mund ta imagjinojnë veten nesër si menaxhere sportive, drejtuese klubesh, administratore, stratege, sipërmarrëse dhe udhëheqëse të institucioneve kombëtare e ndërkombëtare të sportit.
Nëse vajzat nuk janë të pranishme aty ku merren vendimet, perspektiva dhe përvoja e tyre vazhdojnë të jenë më pak të përfaqësuara në mënyrën se si projektohet e ardhmja e sportit.
Bashkëpunim që vazhdon objektivat e projektit me UEFA Foundation for Children
Marrëveshja me Webster University Geneva Campus ndërlidhet drejtpërdrejt edhe me objektivat e projektit që KFV Prishtina zhvillon me mbështetjen e UEFA Foundation for Children, ku edukimi, fuqizimi i vajzave dhe krijimi i mundësive për pjesëmarrjen e tyre më të madhe në proceset e vendimmarrjes janë pjesë e rëndësishme e vizionit të klubit.
Për KFV Prishtina, futbolli është një instrument për të krijuar mundësi që shkojnë përtej rezultateve sportive. Investimi në edukimin e vajzave dhe përgatitja e tyre për role drejtuese është vazhdimësi e natyrshme e një modeli që synon t’i mbështesë ato jo vetëm për të marrë pjesë në sport, por edhe për të ndikuar në mënyrën se si ai organizohet dhe zhvillohet.
Në këtë kuptim, bashkëpunimi me Webster University Geneva Campus e kthen një prej këtyre objektivave në një mundësi konkrete: vajzat që zhvillohen përmes futbollit të kenë një rrugë drejt arsimit universitar dhe, përmes tij, drejt roleve të ardhshme në menaxhim dhe vendimmarrje sportive.
Edhe vendndodhja e Webster University Geneva Campus i jep këtij bashkëpunimi një dimension të veçantë.
Studimi në Gjenevë i vendos vajzat në një mjedis ndërkombëtar dhe pranë një prej ekosistemeve më të rëndësishme evropiane të sportit dhe qeverisjes sportive.
Në një hapësirë relativisht të afërt ndodhen disa prej institucioneve më të rëndësishme të sportit ndërkombëtar: UEFA dhe selia e UEFA Foundation for Children në Nyon, FIFA në Zürich dhe Komiteti Olimpik Ndërkombëtar në Lausanne.
Për një vajzë nga Kosova që dëshiron ta ndërtojë të ardhmen në menaxhimin sportiv, kjo do të thotë më shumë sesa marrja e një diplome. Do të thotë të studiojë në një mjedis ku sporti ndërkombëtar administrohet, diskutohet dhe zhvillohet çdo ditë dhe ku ndodhen institucione që ndikojnë drejtpërdrejt në të ardhmen e sportit në Evropë dhe në botë.
Është pikërisht ky horizont që KFV Prishtina dëshiron t’ua hapë vajzave të veta.
Filozofia pas bashkëpunimit është e thjeshtë: një vajzë që hyn në futboll në moshë të re nuk duhet të besojë se marrëdhënia e saj me sportin përfundon ditën kur ajo pushon së luajturi.
Përkundrazi, përvoja si sportiste mund të jetë vetëm kapitulli i parë.
Një futbolliste e sotme mund të jetë menaxherja sportive e së nesërmes. Një kapitene ekipi mund të bëhet drejtuese klubi. Një vajzë që sot mëson të marrë përgjegjësi brenda fushës, nesër mund të hartojë strategjinë e një federate apo të udhëheqë një organizatë ndërkombëtare sportive.
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Pikërisht këtu qëndron rëndësia më e madhe e bashkëpunimit ndërmjet KFV Prishtina dhe Webster University Geneva Campus: në krijimin e një ure ndërmjet sportit, arsimit dhe lidershipit.
Në këtë mënyrë, bashkëpunimi me Webster University Geneva Campus e zgjeron misionin e KFV Prishtina përtej zhvillimit të vajzave si futbolliste. Synimi është që rruga e nisur në fushën e futbollit të vazhdojë përmes arsimit, duke krijuar mundësi që vajzat nga Kosova të përgatiten profesionalisht edhe për menaxhimin dhe drejtimin e sportit.
Bursa prej 30 për qind është një hap konkret në këtë drejtim, por rëndësia e marrëveshjes shkon përtej mbështetjes financiare. Ajo krijon një mundësi reale që vajzat që sot janë pjesë e futbollit, nesër të jenë pjesë e institucioneve, klubeve dhe organizatave ku hartohen strategjitë dhe merren vendimet për të ardhmen e sportit.
Sepse zhvillimi i futbollit të vajzave nuk matet vetëm me numrin e vajzave që arrijnë në fushë, por edhe me numrin e atyre që, përmes arsimit dhe mundësive të barabarta, arrijnë një ditë ta drejtojnë sportin.