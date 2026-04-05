Këto vitamina dhe minerale mund të ndihmojnë te depresioni dhe ankthi
Disa suplemente mund të përmirësojnë humorin, gjumin dhe tensionin nervor, por përdorimi i tyre duhet të bëhet me kujdes dhe gjithmonë me këshillë profesionale
Në trajtimin e depresionit dhe ankthit, rolin kryesor vazhdojnë ta kenë psikoterapia dhe medikamentet. Megjithatë, gjithnjë e më shumë vëmendje po marrin edhe suplementet që mund të mbështesin shëndetin mendor. Kur përfshihen me kujdes në një qasje të kombinuar, disa vitamina dhe minerale mund të kontribuojnë në stabilizimin e humorit, përmirësimin e gjumit dhe uljen e ndjesisë së tensionit.
Është e rëndësishme të kuptohet se këto produkte nuk e zëvendësojnë trajtimin standard, por mund të shërbejnë si mbështetje shtesë, veçanërisht te simptomat më të lehta ose kur reagimi ndaj terapisë nuk është optimal. Sipas National Institutes of Health dhe Mayo Clinic, rezultatet më të mira arrihen përmes një qasjeje të integruar që përfshin trajtimin profesional, ushqimin e balancuar dhe stilin e shëndetshëm të jetesës.
Në këtë kuadër, suplementet mund të jenë një ndihmë e vlefshme, por efekti i tyre ndryshon nga individi në individ dhe kërkon përdorim të kujdesshëm. Kombinimi i një diete të shëndetshme, mbështetjes profesionale dhe zakoneve të mira të përditshme mbetet mënyra më e sigurt për një shëndet mendor të qëndrueshëm, transmeton Telegrafi.
Omega-3: mbështetje për trurin dhe humorin
Acidet yndyrore omega-3, veçanërisht EPA dhe DHA, janë ndër suplementet më të studiuara në lidhje me shëndetin mendor. Ato marrin pjesë në funksionin e trurit dhe rregullimin e humorit. Studimet sugjerojnë se kombinimi i omega-3 me terapinë standarde mund të japë rezultate më të mira se terapia e vetme, sidomos falë rolit të EPA.
Vitamina D: aleati i “diellit” kundër humorit të ulët
Niveli i ulët i vitaminës D lidhet shpesh me rrezik më të lartë për depresion. Ky vitamin ndikon në shumë procese, përfshirë funksionin e trurit dhe sistemit imunitar. Te personat me mungesë, suplementimi mund të përmirësojë gjendjen e përgjithshme dhe humorin.
SAMe: ndikim në neurotransmetues
S-adenozil metionina (SAMe) është një substancë që prodhohet natyrshëm në trup dhe ndihmon në rregullimin e neurotransmetuesve. Si suplement, mund të ndihmojë te simptomat e depresionit, por kërkon kujdes të veçantë për shkak të ndërveprimeve të mundshme me barna dhe faktit që nuk është i përshtatshëm për çdo pacient.
L-metilfolati: forma aktive e vitaminës B9
Ky është një formë e gatshme e folatit që trupi e përdor direkt. Mund të jetë veçanërisht i dobishëm si shtesë në terapi, sidomos te personat që nuk reagojnë mjaftueshëm ndaj antidepresivëve klasikë.
Kantarioni: opsion natyral me kujdes
Kantarioni është një nga suplementet bimore më të njohura për përmirësimin e humorit dhe mund të ndihmojë te format e lehta deri të moderuara të depresionit. Megjithatë, ai mund të ndërveprojë me shumë barna dhe të shkaktojë efekte serioze, prandaj duhet përdorur vetëm me këshillë mjekësore.
Probiotikët: lidhja zorrë–tru
Gjithnjë e më shumë studime tregojnë se shëndeti i zorrëve lidhet drejtpërdrejt me gjendjen mendore. Probiotikët ndihmojnë në balancimin e florës intestinale dhe, te disa persona, mund të kontribuojnë në uljen e simptomave të depresionit dhe ankthit.
Magnezi: mineral për qetësimin e sistemit nervor
Magnezi luan rol në rregullimin e sistemit nervor dhe ndihmon në reduktimin e ankthit, tensionit dhe çrregullimeve të gjumit. Nivelet e ulëta të tij lidhen me rrezik më të lartë për simptoma depresive.
Melatonina: gjumë më i mirë, humor më i qëndrueshëm
Çrregullimet e gjumit shpesh shoqërojnë depresionin dhe ankthin. Melatonina mund të ndihmojë në rregullimin e ritmit të gjumit, duke ndikuar indirekt në përmirësimin e gjendjes mendore.
Çfarë duhet të keni parasysh
Para se të përdorni çdo suplement, është e domosdoshme të konsultoheni me mjekun, të kontrolloni ndërveprimet e mundshme me terapinë dhe të zgjidhni produkte cilësore. Suplementet nuk duhet të përdoren si zëvendësim i trajtimit, por si pjesë e një qasjeje të plotë që përfshin ushqimin, aktivitetin fizik dhe mbështetjen profesionale. /Telegrafi/